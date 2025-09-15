https://ria.ru/20250915/vsu--2042026634.html

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило РИА Новости, 15.09.2025

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Подразделения разведки 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск совместно с расчётом реактивной системы залпового огня уничтожили пункт временной дислокации вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. После обнаружения цели разведка передала координаты расчёту РСЗО, обеспечив корректировку и объективный контроль уничтожения цели", - рассказали в ведомстве В МО РФ добавили, расчёты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

