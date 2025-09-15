Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 15.09.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости.
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Подразделения разведки 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск совместно с расчётом реактивной системы залпового огня уничтожили пункт временной дислокации вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. После обнаружения цели разведка передала координаты расчёту РСЗО, обеспечив корректировку и объективный контроль уничтожения цели", - рассказали в ведомстве В МО РФ добавили, расчёты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"Подразделения разведки 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск совместно с расчётом реактивной системы залпового огня уничтожили пункт временной дислокации вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. После обнаружения цели разведка передала координаты расчёту РСЗО, обеспечив корректировку и объективный контроль уничтожения цели", - рассказали в ведомстве
В МО РФ добавили, расчёты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
