ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
2025-09-15T12:13:00+03:00
2025-09-15T12:13:00+03:00
2025-09-15T12:13:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Варачино, Груновка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
