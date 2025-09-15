Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 15.09.2025
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском... РИА Новости, 15.09.2025
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Расчеты ударных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении", - рассказали в ведомстве. Первый пикап с боеприпасами совершал ротацию. Второй был уничтожен во время попытки спрятаться от российского ударного FPV-дрона.
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили 2 пикапа с боевиками ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"Расчеты ударных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении", - рассказали в ведомстве.
Первый пикап с боеприпасами совершал ротацию. Второй был уничтожен во время попытки спрятаться от российского ударного FPV-дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
