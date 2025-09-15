https://ria.ru/20250915/vsu--2042001476.html
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 15.09.2025
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:05:00+03:00
2025-09-15T12:05:00+03:00
2025-09-15T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Расчеты ударных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении", - рассказали в ведомстве. Первый пикап с боеприпасами совершал ротацию. Второй был уничтожен во время попытки спрятаться от российского ударного FPV-дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС РФ уничтожили 2 пикапа с боевиками ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении