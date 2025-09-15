https://ria.ru/20250915/vsu--2042001476.html

ВС России уничтожили два пикапа ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Расчеты ударных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили два пикапа с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении", - рассказали в ведомстве. Первый пикап с боеприпасами совершал ротацию. Второй был уничтожен во время попытки спрятаться от российского ударного FPV-дрона.

