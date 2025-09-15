https://ria.ru/20250915/vsu--2041970448.html
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
2025-09-15T10:16:00+03:00
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. На константиновском направлении операторы беспилотных комплексов "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских сил, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены позиции противника. Во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии они были накрыты огнём, в результате чего уничтожены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении. В лесном массиве также был выявлен пункт управления дронами противника, откуда осуществлялись запуски и наведение. "Комбинированным ударом с применением артиллерии и ударных FPV-дронов выявленные объекты противника были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием управления… Потери ВСУ, по данным группировки, составили более отделения пехоты, включая расчёт беспилотников", - добавили в ведомстве .
