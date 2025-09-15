https://ria.ru/20250915/vsu--2041970448.html

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении

На константиновском направлении операторы беспилотных комплексов "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии уничтожили пункт временной дислокации и...

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. На константиновском направлении операторы беспилотных комплексов "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских сил, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены позиции противника. Во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии они были накрыты огнём, в результате чего уничтожены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении. В лесном массиве также был выявлен пункт управления дронами противника, откуда осуществлялись запуски и наведение. "Комбинированным ударом с применением артиллерии и ударных FPV-дронов выявленные объекты противника были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием управления… Потери ВСУ, по данным группировки, составили более отделения пехоты, включая расчёт беспилотников", - добавили в ведомстве .

россия

2025

