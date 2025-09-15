Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 15.09.2025
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. На константиновском направлении операторы беспилотных комплексов "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских сил, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены позиции противника. Во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии они были накрыты огнём, в результате чего уничтожены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении. В лесном массиве также был выявлен пункт управления дронами противника, откуда осуществлялись запуски и наведение. "Комбинированным ударом с применением артиллерии и ударных FPV-дронов выявленные объекты противника были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием управления… Потери ВСУ, по данным группировки, составили более отделения пехоты, включая расчёт беспилотников", - добавили в ведомстве .
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. На константиновском направлении операторы беспилотных комплексов "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских сил, сообщили в Минобороны России.
"В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены позиции противника. Во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии они были накрыты огнём, в результате чего уничтожены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.
В лесном массиве также был выявлен пункт управления дронами противника, откуда осуществлялись запуски и наведение.
"Комбинированным ударом с применением артиллерии и ударных FPV-дронов выявленные объекты противника были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием управления… Потери ВСУ, по данным группировки, составили более отделения пехоты, включая расчёт беспилотников", - добавили в ведомстве .
