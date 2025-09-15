ВС России поразили склады техники ВСУ в Запорожской области
ВС РФ поразили позиции и склады техники ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Позиции ВСУ, склады с боеприпасами и военной техникой, а также узлы снабжения поражены ударами как минимум в 16 населенных пунктах на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"По запорожскому направлению… Гуляйполе… Пораженные цели: позиции вооружённых формирований, места сосредоточения техники (в лесопосадке артиллерийские системы и в ангаре для сельхозтехники бронированная техника), склады боеприпасов (1 склад с минами и 1 склад с БПЛА)", - сообщил Лебедев.
По его словам военная техника, склады, позиции ПВО, укрепрайоны, пункты управления и места базирования беспилотных команд, узлы снабжение поражены в Малой Токмачке, Новоданиловке, Червоное, Запорожье, Кушугуме, Орехове.
"Щербаки, Чаривное, Новоандреевка, Успеновка… Пораженные цели: позиции вооруженных сил, укрытия для ДРГ, склады. Магдалиновка, Таврийское, Плавни, Преображенка, Белогорье… Пораженные цели: дислокация военных, техника на открытых площадках, штаб", - подытожил Лебедев.
Запорожская область - регион России в нижнем течении Днепра, стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
