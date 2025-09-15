Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили склады техники ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 15.09.2025
ВС России поразили склады техники ВСУ в Запорожской области
ВС России поразили склады техники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2025
ВС России поразили склады техники ВСУ в Запорожской области
Позиции ВСУ, склады с боеприпасами и военной техникой, а также узлы снабжения поражены ударами как минимум в 16 населенных пунктах на подконтрольной Киеву части РИА Новости, 15.09.2025
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
россия
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Позиции ВСУ, склады с боеприпасами и военной техникой, а также узлы снабжения поражены ударами как минимум в 16 населенных пунктах на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "По запорожскому направлению… Гуляйполе… Пораженные цели: позиции вооружённых формирований, места сосредоточения техники (в лесопосадке артиллерийские системы и в ангаре для сельхозтехники бронированная техника), склады боеприпасов (1 склад с минами и 1 склад с БПЛА)", - сообщил Лебедев. По его словам военная техника, склады, позиции ПВО, укрепрайоны, пункты управления и места базирования беспилотных команд, узлы снабжение поражены в Малой Токмачке, Новоданиловке, Червоное, Запорожье, Кушугуме, Орехове. "Щербаки, Чаривное, Новоандреевка, Успеновка… Пораженные цели: позиции вооруженных сил, укрытия для ДРГ, склады. Магдалиновка, Таврийское, Плавни, Преображенка, Белогорье… Пораженные цели: дислокация военных, техника на открытых площадках, штаб", - подытожил Лебедев. Запорожская область - регион России в нижнем течении Днепра, стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия
запорожская область
киев
сергей лебедев, россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Россия, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили склады техники ВСУ в Запорожской области

ВС РФ поразили позиции и склады техники ВСУ в Запорожской области

ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Позиции ВСУ, склады с боеприпасами и военной техникой, а также узлы снабжения поражены ударами как минимум в 16 населенных пунктах на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"По запорожскому направлению… Гуляйполе… Пораженные цели: позиции вооружённых формирований, места сосредоточения техники (в лесопосадке артиллерийские системы и в ангаре для сельхозтехники бронированная техника), склады боеприпасов (1 склад с минами и 1 склад с БПЛА)", - сообщил Лебедев.
По его словам военная техника, склады, позиции ПВО, укрепрайоны, пункты управления и места базирования беспилотных команд, узлы снабжение поражены в Малой Токмачке, Новоданиловке, Червоное, Запорожье, Кушугуме, Орехове.
"Щербаки, Чаривное, Новоандреевка, Успеновка… Пораженные цели: позиции вооруженных сил, укрытия для ДРГ, склады. Магдалиновка, Таврийское, Плавни, Преображенка, Белогорье… Пораженные цели: дислокация военных, техника на открытых площадках, штаб", - подытожил Лебедев.
Запорожская область - регион России в нижнем течении Днепра, стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на Украине
 
 
