ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой
Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки в ДНР, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 15.09.2025
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе контроля воздушного пространства обнаружили замаскированную позицию вражеского 82-миллиметрового миномета и поразили её точным попаданием ударного беспилотника. Кроме того, расчет разведывательного беспилотника обнаружил движение вражеского гексакоптера "Баба-Яга" в небе над Плещеевкой. Проявив смекалку, оператор не стал сбивать вражеский беспилотник, а проследил за ним, выявив пункт управления вражескими БПЛА", - рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, операторы БПЛА "Молния" 4-й "Южной" группировки войск оперативно поразили цель, лишив войска противника не только гексакоптера, но и всего расчета БПЛА вместе с укрытием.
