Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vsu--2041967613.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой - РИА Новости, 15.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой
Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки в ДНР, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:05:00+03:00
2025-09-15T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе контроля воздушного пространства обнаружили замаскированную позицию вражеского 82-миллиметрового миномета и поразили её точным попаданием ударного беспилотника. Кроме того, расчет разведывательного беспилотника обнаружил движение вражеского гексакоптера "Баба-Яга" в небе над Плещеевкой. Проявив смекалку, оператор не стал сбивать вражеский беспилотник, а проследил за ним, выявив пункт управления вражескими БПЛА", - рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, операторы БПЛА "Молния" 4-й "Южной" группировки войск оперативно поразили цель, лишив войска противника не только гексакоптера, но и всего расчета БПЛА вместе с укрытием.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df384f9f4fec3eaa8f6a1f1f9c8d253d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой

ВС РФ уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ под Плещеевкой в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе контроля воздушного пространства обнаружили замаскированную позицию вражеского 82-миллиметрового миномета и поразили её точным попаданием ударного беспилотника. Кроме того, расчет разведывательного беспилотника обнаружил движение вражеского гексакоптера "Баба-Яга" в небе над Плещеевкой. Проявив смекалку, оператор не стал сбивать вражеский беспилотник, а проследил за ним, выявив пункт управления вражескими БПЛА", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, операторы БПЛА "Молния" 4-й "Южной" группировки войск оперативно поразили цель, лишив войска противника не только гексакоптера, но и всего расчета БПЛА вместе с укрытием.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала