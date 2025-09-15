Врач рассказала, кому нельзя есть виноград

Рейтинг@Mail.ru
03:11 15.09.2025
здоровье - общество
людмила сухорукова
россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. "Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при вздутии и диарее. Противопоказаниями также являются: сахарный диабет, ожирение, гипертония, цирроз печени, колит, кариес и стоматит, ведь виноград содержит очень большое количество сахара", — сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только прочие сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике. "Также не рекомендуется употреблять виноград в вечернее время из-за сниженной в данный период выработки инсулина, что делает затруднительной переработку столь сладкой ягоды", — добавила Сухорукова.
здоровье - общество, людмила сухорукова, россия
Здоровье - Общество, Людмила Сухорукова, Россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
"Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при вздутии и диарее. Противопоказаниями также являются: сахарный диабет, ожирение, гипертония, цирроз печени, колит, кариес и стоматит, ведь виноград содержит очень большое количество сахара", — сказала Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только прочие сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике.
"Также не рекомендуется употреблять виноград в вечернее время из-за сниженной в данный период выработки инсулина, что делает затруднительной переработку столь сладкой ягоды", — добавила Сухорукова.
