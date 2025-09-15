https://ria.ru/20250915/vrach-2041939905.html
Врач рассказала, кому нельзя есть виноград
Врач рассказала, кому нельзя есть виноград - РИА Новости, 15.09.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть виноград
Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T03:11:00+03:00
2025-09-15T03:11:00+03:00
2025-09-15T05:58:00+03:00
здоровье - общество
людмила сухорукова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40915/64/409156442_0:591:1458:1411_1920x0_80_0_0_5812da86a355cb8547086f9cd779c2b9.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. "Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при вздутии и диарее. Противопоказаниями также являются: сахарный диабет, ожирение, гипертония, цирроз печени, колит, кариес и стоматит, ведь виноград содержит очень большое количество сахара", — сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только прочие сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике. "Также не рекомендуется употреблять виноград в вечернее время из-за сниженной в данный период выработки инсулина, что делает затруднительной переработку столь сладкой ягоды", — добавила Сухорукова.
https://ria.ru/20250818/komary-2035965232.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40915/64/409156442_0:454:1458:1548_1920x0_80_0_0_cc41f44e4faf5ee152d7feb18ea4cc93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, людмила сухорукова, россия
Здоровье - Общество, Людмила Сухорукова, Россия
Врач рассказала, кому нельзя есть виноград
Гастроэнтеролог Сухорукова: виноград противопоказан при гастрите и гипертонии