Врач рассказала, кому нельзя есть виноград

Врач рассказала, кому нельзя есть виноград - РИА Новости, 15.09.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть виноград

Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T03:11:00+03:00

2025-09-15T03:11:00+03:00

2025-09-15T05:58:00+03:00

людмила сухорукова

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии из-за большого количества сахара в составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. "Виноград не рекомендуется употреблять в период обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при вздутии и диарее. Противопоказаниями также являются: сахарный диабет, ожирение, гипертония, цирроз печени, колит, кариес и стоматит, ведь виноград содержит очень большое количество сахара", — сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, даже при отсутствии противопоказаний виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов, исключением могут являться только прочие сладкие фрукты и ягоды, иначе он может спровоцировать брожение в кишечнике. "Также не рекомендуется употреблять виноград в вечернее время из-за сниженной в данный период выработки инсулина, что делает затруднительной переработку столь сладкой ягоды", — добавила Сухорукова.

