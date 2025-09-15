Рейтинг@Mail.ru
НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/voyna-2042013567.html
НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков
НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025
НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков
НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:52:00+03:00
2025-09-15T12:52:00+03:00
в мире
россия
польша
киев
дмитрий песков
радослав сикорский
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться". "НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250914/nato-2041883993.html
россия
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, киев, дмитрий песков, радослав сикорский, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Киев, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков

Песков назвал очевидной войну НАТО с Россией де-факто

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться".
"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", - сказал Песков журналистам.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Президент Польши подписал согласие на усиление контингента НАТО
Вчера, 18:26
 
В миреРоссияПольшаКиевДмитрий ПесковРадослав СикорскийМария ЗахароваНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала