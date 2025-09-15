https://ria.ru/20250915/voyna-2042013567.html

НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков

НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025

НАТО де-факто воюет с Россией, заявил Песков

НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться". "НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", - сказал Песков журналистам.

