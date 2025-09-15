https://ria.ru/20250915/vojska-2041929545.html
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 15.09.2025
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало. В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
