ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2025

ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало. В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.

украина

донецкая народная республика

2025

украина, донецкая народная республика, происшествия