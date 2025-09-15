https://ria.ru/20250915/voennyj-2042032905.html

Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области

2025-09-15T14:39:00+03:00

происшествия

белгородская область

россия

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Приходько наказание в виде 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья. Согласно приговору, первые 5 лет он проведет к тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей. До вступления приговора в силу он останется в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Приходько обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы. Прокурор просил ему 25 лет. По данным следствия, Приходько является военнослужащим спецподразделения "Кракен"*. Незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, никто не погиб. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года он принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* в Шебекинский район Белгородской области.* Террористическая организация, запрещена в России.

