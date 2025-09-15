Рейтинг@Mail.ru
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области
14:39 15.09.2025
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области
происшествия
белгородская область
россия
ростов-на-дону
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Приходько наказание в виде 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья. Согласно приговору, первые 5 лет он проведет к тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей. До вступления приговора в силу он останется в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Приходько обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы. Прокурор просил ему 25 лет. По данным следствия, Приходько является военнослужащим спецподразделения "Кракен"*. Незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, никто не погиб. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года он принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* в Шебекинский район Белгородской области.* Террористическая организация, запрещена в России.
происшествия, белгородская область, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Белгородская область, Россия, Ростов-на-Дону
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Приходько наказание в виде 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Согласно приговору, первые 5 лет он проведет к тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей.
До вступления приговора в силу он останется в одном из СИЗО Ростова-на-Дону.
Приходько обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы. Прокурор просил ему 25 лет.
По данным следствия, Приходько является военнослужащим спецподразделения "Кракен"*. Незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, никто не погиб. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года он принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* в Шебекинский район Белгородской области.
* Террористическая организация, запрещена в России.
