https://ria.ru/20250915/voennyj-2042032905.html
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2025
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области
Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:39:00+03:00
2025-09-15T14:39:00+03:00
2025-09-15T14:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Приходько наказание в виде 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья. Согласно приговору, первые 5 лет он проведет к тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей. До вступления приговора в силу он останется в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Приходько обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы. Прокурор просил ему 25 лет. По данным следствия, Приходько является военнослужащим спецподразделения "Кракен"*. Незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, никто не погиб. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года он принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* в Шебекинский район Белгородской области.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250909/prigovor-2040683686.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html
белгородская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Белгородская область, Россия, Ростов-на-Дону
Украинский боевик получил 20 лет колонии за обстрел Белгородской области
Боевик "Кракена" получил 20 лет за обстрел газели в Белгородской области
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле "Газели" с российскими военнослужащими в Белгородской области в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Приходько наказание в виде 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Согласно приговору, первые 5 лет он проведет к тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей.
До вступления приговора в силу он останется в одном из СИЗО Ростова-на-Дону
.
Приходько обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы. Прокурор просил ему 25 лет.
По данным следствия, Приходько является военнослужащим спецподразделения "Кракен"*. Незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, никто не погиб. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года он принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России
"Русского добровольческого корпуса"* в Шебекинский район Белгородской области
.
* Террористическая организация, запрещена в России.