На учениях "Запад-2025" военнослужащие уничтожили разведку "противника"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские и белорусские военнослужащие на мотовездеходах и мотоциклах ликвидировали ДРГ на полигоне Борисовский в ходе учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе основного этапа практических действий совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" (Республика Беларусь) штурмовые группы на мотовездеходах и мотоциклах выполнили задачи по ликвидации диверсионно-разведывательной группы "противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие двух стран применяли опыт спецоперации. Лёгкая мототехника высокой проходимости позволила им поддерживать высокий темп наступления. "Быстрые перемещения на квадроциклах сокращают время, необходимое на преодоление открытых участков местности, снижают риск поражения FPV-дронами, благодаря внезапности способствуют прорывам обороны условного противника и позволяют оперативно атаковать с флангов", - подчеркнули в МО РФ. Российские и белорусские военнослужащие захватили опорные пункты условного противника и выбили его с занимаемых позиций. Кроме того, в ходе штурмовых действий была отработана эвакуация раненых с линии соприкосновения в безопасную зону. Совместные стратегические учения "Запад-2025" проходят в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

безопасность, россия, белоруссия, одкб, шос, учения "запад-2025"