Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября

Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября

Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября

Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт...

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "По поручению президента (России Владимира Путина - ред.) (перечень поручений пр-1116ГС п.6 - ред.) с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер", - рассказала Соловьева. Как подчеркнула автоюрист, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить легче всего. "Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей всё-таки оформлять полис", - отметила эксперт. По мнению Соловьевой, решение выявлять водителей без полиса автоматически стало своего рода компромиссом. "Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдёт ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис", - заключила автоюрист.

