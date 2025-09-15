https://ria.ru/20250915/voditel-2041938491.html
Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября
Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября - РИА Новости, 15.09.2025
Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября
Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T02:48:00+03:00
2025-09-15T02:48:00+03:00
2025-09-15T02:48:00+03:00
авто
россия
владимир путин
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179691_0:131:3056:1849_1920x0_80_0_0_eeeca9bc22db4dc9f7cfd9d4f7ad703c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "По поручению президента (России Владимира Путина - ред.) (перечень поручений пр-1116ГС п.6 - ред.) с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер", - рассказала Соловьева. Как подчеркнула автоюрист, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить легче всего. "Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей всё-таки оформлять полис", - отметила эксперт. По мнению Соловьевой, решение выявлять водителей без полиса автоматически стало своего рода компромиссом. "Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдёт ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис", - заключила автоюрист.
https://ria.ru/20250913/prava-2041599211.html
https://ria.ru/20250821/yurist-2036620257.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179691_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_25fcd2034c1a667a9953f5b002508cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владимир путин, осаго
Авто, Россия, Владимир Путин, ОСАГО
Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября
Автоюрист Соловьева: с 1 ноября водителей без ОСАГО будут выявлять автоматически
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.
"По поручению президента (России Владимира Путина
- ред.) (перечень поручений пр-1116ГС п.6 - ред.) с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГ
О будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер", - рассказала Соловьева.
Как подчеркнула автоюрист, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить легче всего.
"Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей всё-таки оформлять полис", - отметила эксперт.
По мнению Соловьевой, решение выявлять водителей без полиса автоматически стало своего рода компромиссом.
"Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдёт ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис", - заключила автоюрист.