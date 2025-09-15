https://ria.ru/20250915/video-2042031713.html
СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова
СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова - РИА Новости, 15.09.2025
СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова
СК опубликовал в Telegram-канале кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск МВД Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. СК опубликовал в Telegram-канале кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск МВД Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.При обыске у него изъяли 21 миллион рублей. Также у подозреваемого нашли свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на родственников.По данным следствия, в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" был заключен контракт на сумму свыше 2,5 миллиарда о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. Он обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки
Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 млн руб, сообщили в СК. Следствием установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО "СК Ремстройторг" заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. В 2012-2014 гг Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 млн рублей за общее покровительство при исполнении госконтракта. В ходе обысков в доме Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи.
СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова
Штурм дома генерала МВД Панова, у которого изъяли 21 млн рублей, попал на видео