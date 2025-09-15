https://ria.ru/20250915/video-2042031713.html

СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова

СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова - РИА Новости, 15.09.2025

СК показал видео штурма дома генерала МВД Панова

СК опубликовал в Telegram-канале кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск МВД Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:33:00+03:00

2025-09-15T14:33:00+03:00

2025-09-15T14:33:00+03:00

происшествия

россия

владимир панов

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042002694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0cc57877dc9665ac2e70a2dd9a416ba.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. СК опубликовал в Telegram-канале кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск МВД Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.При обыске у него изъяли 21 миллион рублей. Также у подозреваемого нашли свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на родственников.По данным следствия, в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" был заключен контракт на сумму свыше 2,5 миллиарда о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. Он обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.

https://ria.ru/20250915/mer-2042023849.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 млн руб, сообщили в СК. Следствием установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО "СК Ремстройторг" заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. В 2012-2014 гг Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 млн рублей за общее покровительство при исполнении госконтракта. В ходе обысков в доме Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи. 2025-09-15T14:33 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владимир панов, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область