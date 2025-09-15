https://ria.ru/20250915/video-2042017829.html
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского - РИА Новости, 15.09.2025
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского
Минобороны России опубликовало видеоролик с боями за Ольговское в Запорожской области и бойцом ВС РФ с российским флагом в освобождённом населённом пункте. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:20:00+03:00
2025-09-15T13:20:00+03:00
2025-09-15T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042016015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd20f2b8e169e3c5c459f73a0218f3b0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с боями за Ольговское в Запорожской области и бойцом ВС РФ с российским флагом в освобождённом населённом пункте. Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили Ольговское. В описании к видео указано, что населённый пункт освободили военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активного наступления. "Зачистив село от украинских боевиков, штурмовики развернули российские флаги", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042016015_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f774be63140410059d4ebd068c1759de.jpg
Видео об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-15T13:20
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского
Минобороны опубликовало видео с российским флагом в освобожденном Ольговском