Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского

Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с боями за Ольговское в Запорожской области и бойцом ВС РФ с российским флагом в освобождённом населённом пункте​. Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили Ольговское. В описании к видео указано, что населённый пункт освободили военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активного наступления. "Зачистив село от украинских боевиков, штурмовики развернули российские флаги", - подчеркнули в МО РФ.

