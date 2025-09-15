Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/video-2042017829.html
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского - РИА Новости, 15.09.2025
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского
Минобороны России опубликовало видеоролик с боями за Ольговское в Запорожской области и бойцом ВС РФ с российским флагом в освобождённом населённом пункте​. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:20:00+03:00
2025-09-15T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042016015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd20f2b8e169e3c5c459f73a0218f3b0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с боями за Ольговское в Запорожской области и бойцом ВС РФ с российским флагом в освобождённом населённом пункте​. Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили Ольговское. В описании к видео указано, что населённый пункт освободили военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активного наступления. "Зачистив село от украинских боевиков, штурмовики развернули российские флаги", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-15T13:20
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042016015_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f774be63140410059d4ebd068c1759de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Ольговского

Минобороны опубликовало видео с российским флагом в освобожденном Ольговском

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с боями за Ольговское в Запорожской области и бойцом ВС РФ с российским флагом в освобождённом населённом пункте​.
Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили Ольговское.
В описании к видео указано, что населённый пункт освободили военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" в ходе активного наступления. "Зачистив село от украинских боевиков, штурмовики развернули российские флаги", - подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала