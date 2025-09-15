https://ria.ru/20250915/vezd-2042007449.html

Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока, сообщает портал Euractiv. Ранее Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Некоторые из более воинственно настроенных (европейских - ред.) стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов - ред.)", - пишет портал. Как напоминает Euractiv, большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу виз. Однако некоторые из стран-членов блока, такие как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку рассчитывают на них в туристический сезон. Кроме того, портал напоминает, что в ЕС рассматривают возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов, запретив им выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы. Как сообщает Euractiv, некоторые члены блока относятся к этой идее с сомнением, опасаясь ответных мер России в отношении европейских дипломатов в Москве. "Однако пока что эта идея не получила поддержки у более скептически настроенных стран ЕС, поскольку есть сомнения относительно того, как эффективно следить за соблюдением (ограничений - ред.) при отсутствии внутреннего пограничного контроля", - говорится в материале портала. Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

