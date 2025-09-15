Рейтинг@Mail.ru
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 15.09.2025 (обновлено: 12:35 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vezd-2042007449.html
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ
Ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока, сообщает портал... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:30:00+03:00
2025-09-15T12:35:00+03:00
в мире
россия
москва
италия
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока, сообщает портал Euractiv. Ранее Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Некоторые из более воинственно настроенных (европейских - ред.) стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов - ред.)", - пишет портал. Как напоминает Euractiv, большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу виз. Однако некоторые из стран-членов блока, такие как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку рассчитывают на них в туристический сезон. Кроме того, портал напоминает, что в ЕС рассматривают возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов, запретив им выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы. Как сообщает Euractiv, некоторые члены блока относятся к этой идее с сомнением, опасаясь ответных мер России в отношении европейских дипломатов в Москве. "Однако пока что эта идея не получила поддержки у более скептически настроенных стран ЕС, поскольку есть сомнения относительно того, как эффективно следить за соблюдением (ограничений - ред.) при отсутствии внутреннего пограничного контроля", - говорится в материале портала. Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250915/medvedev-2041968658.html
https://ria.ru/20250915/sanktsii-2041936768.html
https://ria.ru/20250912/peregovory-2041486987.html
россия
москва
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, италия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Италия, Владимир Путин, Евросоюз
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ

Euractiv: некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока, сообщает портал Euractiv.
Ранее Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Медведев предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
10:10
"Некоторые из более воинственно настроенных (европейских - ред.) стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов - ред.)", - пишет портал.
Как напоминает Euractiv, большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу виз. Однако некоторые из стран-членов блока, такие как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку рассчитывают на них в туристический сезон.
Кроме того, портал напоминает, что в ЕС рассматривают возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов, запретив им выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы. Как сообщает Euractiv, некоторые члены блока относятся к этой идее с сомнением, опасаясь ответных мер России в отношении европейских дипломатов в Москве.
"Однако пока что эта идея не получила поддержки у более скептически настроенных стран ЕС, поскольку есть сомнения относительно того, как эффективно следить за соблюдением (ограничений - ред.) при отсутствии внутреннего пограничного контроля", - говорится в материале портала.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России
02:18
Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, пишет Politico
12 сентября, 15:15
 
В миреРоссияМоскваИталияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала