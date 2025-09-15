https://ria.ru/20250915/ukriana-2041411884.html

"Расчет на два года". Зеленский запустил распад украинской армии

Глава киевского режима изменил важные пункты украинского законодательства. Одним гражданам открывают границу, другим ужесточают наказание за ее пересечение. ВСУ РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима изменил важные пункты украинского законодательства. Одним гражданам открывают границу, другим ужесточают наказание за ее пересечение. ВСУ приближаются к распаду, страну покидает молодежь. На что рассчитывает Зеленский — в материале РИА Новости.Отрицание отрицания"Массового выезда парней после открытия границ нет", — утверждает глава киевского режима. Однако украинский бизнес жалуется на бегство молодых людей в возрасте до 22 лет — в конце августа им позволили беспрепятственно выезжать за рубеж.Едва ли не первыми поспешили за кордон жители западных областей. "У нас уже уволились 12 человек", — цитирует украинское издание NV совладельца ресторана во Львове. Другие ресторанные сети сообщают о потере 20% сотрудников.Глава конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко признает изменения на рынке труда. Кроме того, по его словам, сейчас многие студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение, чтобы покинуть страну."Это выстрел себе в ногу. <…> Теперь все уедут и уже не вернутся" — так оценил последствия решения Зеленского депутат Рады Роман Костенко.Уличный опрос в Киеве показал: большинство молодых людей задерживаться на Украине не намерены. "Тут нет никакого развития", — пояснил один из них.Впрочем, отпускают не всех — только тех, к кому нет претензий ТЦК. Ну а если больше 22, граница по-прежнему на замке. Премьер Юлия Свириденко, чей брат живет в Лондоне, предложила наказывать за попытку ее незаконного пересечения лишением свободы сроком до трех лет.В положении вора"Никогда не думал, что окажусь в положении, когда придется бежать из своей страны, как вор ночью", — признался итальянской газете Corierre dela Sera бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Все дело в постановлении кабмина № 1089. С 3 сентября бывшим дипломатам выезд запрещен. Кулеба перебрался в Польшу за несколько часов до вступления закона в силу."Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы говорили за границей то, что, по их мнению, противоречит линии правительства", — объяснил экс-министр. И добавил: лично его ограничивают в правах за критику мер против антикоррупционных органов НАБУ и САП.Вскоре после публикации в пресс-службе отставного чиновника уточнили: Кулеба покинул страну временно и после запланированного визита в Южную Корею вернется на родину.О преследовании украинских инакомыслящих хорошо знают в Брюсселе. И не готовы принимать Киев в Евросоюз, пока это продолжается."Мы призываем к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров", — заявил спецдокладчик по Украине на пленарной сессии Европарламента Майкл Галер. И потребовал отменить запреты на поездки за границу для депутатов Рады.Главная задачаЧто касается ВСУ, то дезертирство там нарастает. За восемь месяцев — 142 тысячи человек, сообщил украинский журналист Владимир Бойко, ссылаясь на статистику открытых дел по статье за самовольное оставление части, СЗЧ. По его словам, реальность еще хуже, ведь не все случаи официально регистрируют."ВСУ переживают состояние распада", — утверждает он.По словам нардепа Нины Южаниной, многие бегут еще из учебки, после которой точно не хотят оказаться там, "где их в первых же боях не станет".В Киеве долго терпели повальное дезертирство, но сейчас готовятся принять законопроект 13452, по которому за СЗЧ полагается до десяти лет тюрьмы. Рада уже одобрила его в первом чтении. Это вызвало второй по массовости протест после митингов за НАБУ на Майдане. "Дайте право вернуться домой!", "Военные — не рабы!" — с такими плакатами выходили на улицы украинцы.Ранее при добровольном возращении в подразделение дезертиру ничего не угрожало. С 30 августа эта норма не действует.Ужесточения неудивительны. ВСУ нуждается в людях. Недавно главком Александр Сырский докладывал Зеленскому о подготовке дополнительных резервов сразу на нескольких направлениях. До этого он подчеркивал: альтернатив продолжению мобилизации нет.На этом фоне распоряжение Зеленского открыть границу для потенциальных призывников выглядит странным. Но, как сказал РИА Новости экс-депутат Рады Олег Царев, противоречий нет. "Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры", — объяснил он.Также правящий режим не беспокоят ни усугубляющиеся демографические проблемы, ни жалобы бизнеса. По словам Царева, для Киева главное — воевать. Только при этом условии страну продолжат поддерживать европейские деньги.Возможности расширить мобилизационную базу еще есть. Например, в Раде зарегистрировали законопроект, предполагающий отмену отсрочки студентам, поступившим в вузы после 25 лет. Собираются привлекать и людей постарше."Мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы сотрудников Национальной полиции. Много способов еще заменить молодых людей", — отметил нардеп Юрий Камельчук.Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров полагает, что самый простой вариант для ВСУ — мобилизовать женщин."Если их привлекут, условно говоря, в тыловые части, высвободятся мужики для передовой", — уточнил он в беседе с РИА Новости.Вообще же в Киеве надеются, что желающие пополнить ВСУ со временем найдутся сами: ситуация в экономике плачевная, а уехать за границу могут далеко не все.

