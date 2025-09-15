https://ria.ru/20250915/ukraina-2042121393.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 21.34 мск, в Николаевской – в 22.26 мск, в Кировоградской – в 23.07 мск, в Одесской – в 23.32 мск, в Черниговской – в 23.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
