15.09.2025
23:49 15.09.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
в мире
украина
кировоградская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 21.34 мск, в Николаевской – в 22.26 мск, в Кировоградской – в 23.07 мск, в Одесской – в 23.32 мск, в Черниговской – в 23.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonФлаг Украины
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 21.34 мск, в Николаевской – в 22.26 мск, в Кировоградской – в 23.07 мск, в Одесской – в 23.32 мск, в Черниговской – в 23.37 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В мире, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
 
 
