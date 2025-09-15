https://ria.ru/20250915/ukraina-2042113633.html
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник украинского военкомата задержан в Ивано-Франковской области за получение взятки в размере тысячи долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Начальник одного из подразделений районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что суммы взяток за выход из сборного пункта на Украине достигают 30 тысяч долларов, при этом мобилизованным не дают никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их вновь.
