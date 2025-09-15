https://ria.ru/20250915/ukraina-2042113633.html

На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник

На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2025

На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник

Высокопоставленный чиновник украинского военкомата задержан в Ивано-Франковской области за получение взятки в размере тысячи долларов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T21:49:00+03:00

2025-09-15T21:49:00+03:00

2025-09-15T21:49:00+03:00

в мире

украина

ивано-франковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник украинского военкомата задержан в Ивано-Франковской области за получение взятки в размере тысячи долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Начальник одного из подразделений районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что суммы взяток за выход из сборного пункта на Украине достигают 30 тысяч долларов, при этом мобилизованным не дают никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их вновь.

https://ria.ru/20250915/ukraina-2042111340.html

украина

ивано-франковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ивано-франковская область