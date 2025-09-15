Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042113633.html
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2025
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник
Высокопоставленный чиновник украинского военкомата задержан в Ивано-Франковской области за получение взятки в размере тысячи долларов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:49:00+03:00
2025-09-15T21:49:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник украинского военкомата задержан в Ивано-Франковской области за получение взятки в размере тысячи долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Начальник одного из подразделений районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что суммы взяток за выход из сборного пункта на Украине достигают 30 тысяч долларов, при этом мобилизованным не дают никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их вновь.
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042111340.html
украина
ивано-франковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8a57007200bc02d151a6a3020e7938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
На Украине чиновника военкомата задержали за взятку, сообщил источник

В Ивано-Франковской области чиновника военкомата задержали за получение взятки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мужчина в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник украинского военкомата задержан в Ивано-Франковской области за получение взятки в размере тысячи долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Начальник одного из подразделений районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что суммы взяток за выход из сборного пункта на Украине достигают 30 тысяч долларов, при этом мобилизованным не дают никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их вновь.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК
Вчера, 21:16
 
В миреУкраинаИвано-Франковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала