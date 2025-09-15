Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042111340.html
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 15.09.2025
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК
На Украине усиливается конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками украинских военкоматов, военные обвиняют последних в дискредитации... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:16:00+03:00
2025-09-15T21:16:00+03:00
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100875/03/1008750341_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5d50e02ac47f5a6b57ddf39d04b11075.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине усиливается конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками украинских военкоматов, военные обвиняют последних в дискредитации военной службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ненависть среди населения Украины к ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) растет, как и растет конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками ТЦК. Украинцы, которые вернулись в свои дома после тяжелых ранений либо после длительного плена, испытывают ненависть к тем, кто их отправил на войну. Те кто, все еще находятся в рядах ВСУ, ненавидят ТЦКшников из-за того, что они дискредитируют военную форму", - сказал собеседник агентства. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042109886.html
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042071729.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100875/03/1008750341_58:0:1921:1397_1920x0_80_0_0_2f28cdf57cefcfd47d23b457aba1eeed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК

На Украине усиливается конфронтация между военнослужащими и сотрудниками ТЦК

© AP Photo / Sergei GritsСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Солдаты украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине усиливается конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками украинских военкоматов, военные обвиняют последних в дискредитации военной службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ненависть среди населения Украины к ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) растет, как и растет конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками ТЦК. Украинцы, которые вернулись в свои дома после тяжелых ранений либо после длительного плена, испытывают ненависть к тем, кто их отправил на войну. Те кто, все еще находятся в рядах ВСУ, ненавидят ТЦКшников из-за того, что они дискредитируют военную форму", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Сотрудники ТЦК избили "списанного" военнослужащего, сообщил источник
Вчера, 21:02
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Главком ВСУ уволил командиров двух корпусов, пишут СМИ
Вчера, 17:18
 
УкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала