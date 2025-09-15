https://ria.ru/20250915/ukraina-2042111340.html

Источник сообщил об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК

2025-09-15T21:16:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине усиливается конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками украинских военкоматов, военные обвиняют последних в дискредитации военной службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ненависть среди населения Украины к ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) растет, как и растет конфронтация между действующими военнослужащими ВСУ и сотрудниками ТЦК. Украинцы, которые вернулись в свои дома после тяжелых ранений либо после длительного плена, испытывают ненависть к тем, кто их отправил на войну. Те кто, все еще находятся в рядах ВСУ, ненавидят ТЦКшников из-за того, что они дискредитируют военную форму", - сказал собеседник агентства. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

