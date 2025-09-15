Рейтинг@Mail.ru
Украинский криминальный авторитет сбежал из учебного центра ВСУ в Польшу - РИА Новости, 15.09.2025
21:06 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042110109.html
Украинский криминальный авторитет сбежал из учебного центра ВСУ в Польшу
Украинский криминальный авторитет сбежал из учебного центра ВСУ в Польшу - РИА Новости, 15.09.2025
Украинский криминальный авторитет сбежал из учебного центра ВСУ в Польшу
Неоднократно судимый уроженец Севастополя Владимир Щегольков, известный как криминальный авторитет по кличке "Ариец", сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:06:00+03:00
2025-09-15T21:06:00+03:00
украина
львовская область
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Неоднократно судимый уроженец Севастополя Владимир Щегольков, известный как криминальный авторитет по кличке "Ариец", сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской области в Польшу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Дезертирство из рядов ВСУ давно уже стало обыденным явлением для Украины. Одно дело, когда из учебок и воинских частей бегут принудительно мобилизованные, другое - уголовники с богатым криминальным прошлым, использовавшие лазейку с контрактом с ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о бегстве 44-летнего Щеголькова появилась в украинских СМИ, он объявлен в розыск. "Он сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской области в соседнюю Польшу. Первую судимость Щегольков получил еще в школьном возрасте. Кроме того, "Ариец" отбывал наказания за рэкет, вымогательство, организацию преступного сообщества, незаконное хранение оружия и другие преступления", - сказал представитель силовых структур. Последний раз Щеголькова осудили в 2023 году, после чего из здания суда его отправили напрямую в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), добавил он. "Однако служба в ВСУ ему быстро надоела, после чего нацист сбежал из ВСУ и, используя свои связи в криминальном мире, пересек границу с Польшей", - отметил собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что суммы взяток за выход из сборного пункта на Украине достигают 30 тысяч долларов, при этом мобилизованным не дают никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их вновь.
украина
львовская область
польша
украина, львовская область, польша, вооруженные силы украины
Украина, Львовская область, Польша, Вооруженные силы Украины
Украинский криминальный авторитет сбежал из учебного центра ВСУ в Польшу

Украинский криминальный авторитет Щегольков сбежал из учебного центра ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Неоднократно судимый уроженец Севастополя Владимир Щегольков, известный как криминальный авторитет по кличке "Ариец", сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской области в Польшу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Дезертирство из рядов ВСУ давно уже стало обыденным явлением для Украины. Одно дело, когда из учебок и воинских частей бегут принудительно мобилизованные, другое - уголовники с богатым криминальным прошлым, использовавшие лазейку с контрактом с ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о бегстве 44-летнего Щеголькова появилась в украинских СМИ, он объявлен в розыск.
"Он сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской области в соседнюю Польшу. Первую судимость Щегольков получил еще в школьном возрасте. Кроме того, "Ариец" отбывал наказания за рэкет, вымогательство, организацию преступного сообщества, незаконное хранение оружия и другие преступления", - сказал представитель силовых структур.
Последний раз Щеголькова осудили в 2023 году, после чего из здания суда его отправили напрямую в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), добавил он.
"Однако служба в ВСУ ему быстро надоела, после чего нацист сбежал из ВСУ и, используя свои связи в криминальном мире, пересек границу с Польшей", - отметил собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что суммы взяток за выход из сборного пункта на Украине достигают 30 тысяч долларов, при этом мобилизованным не дают никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их вновь.
