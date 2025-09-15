https://ria.ru/20250915/ukraina-2042109886.html

Сотрудники ТЦК избили "списанного" военнослужащего, сообщил источник

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата избили "списанного" после тяжелого ранения военнослужащего ВСУ и брызнули ему в лицо из газового баллончика, пытаясь его принудительно мобилизовать, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В поселке Стеблев Черкасской области ветеран ВСУ, списанный после тяжелого ранения, увидел на улице разбросанные вещи, брошенный велосипед и услышал крики о помощи, доносящиеся из автомобиля на литовских номерах. Открыв дверь авто, он получил в лицо струю из газового баллончика, а после был жестоко избит. Неизвестные били его в область шеи и затылка, где у него еще остались швы после ранения", - сказал собеседник агентства. По его словам, неизвестными оказались работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), которые пытались принудительно его мобилизовать. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

