Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год
Кабмин Украины утвердил бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.
По данным Свириденко, согласно плану, больше всего средств намерены направить на сектор обороны - 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов) или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году.
"Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде... Главный приоритет бюджета - безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что расходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 триллиона гривен (около 116 миллиардов долларов), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2025 году. При этом доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно 68,6 миллиарда долларов). Потребность во внешнем финансировании, по данным Свириденко, составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен (примерно 50 миллиардов долларов).
Ранее в понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.