Рейтинг@Mail.ru
Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 15.09.2025 (обновлено: 20:09 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042104966.html
Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год
Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 15.09.2025
Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год
Кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов),... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:08:00+03:00
2025-09-15T20:09:00+03:00
в мире
украина
киев
даниил гетманцев
владимир зеленский
верховная рада украины
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_322:345:3015:1860_1920x0_80_0_0_e6b26edef2d32dd08bcff8d3da1e2817.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко. По данным Свириденко, согласно плану, больше всего средств намерены направить на сектор обороны - 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов) или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году. "Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде... Главный приоритет бюджета - безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Она уточнила, что расходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 триллиона гривен (около 116 миллиардов долларов), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2025 году. При этом доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно 68,6 миллиарда долларов). Потребность во внешнем финансировании, по данным Свириденко, составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен (примерно 50 миллиардов долларов). Ранее в понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250915/evakuatsija-2042069718.html
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042058659.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_02f5d7caf784c1e2fae71846318f7a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, даниил гетманцев, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф
В мире, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ
Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год

Кабмин Украины утвердил бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.
По данным Свириденко, согласно плану, больше всего средств намерены направить на сектор обороны - 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов) или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Украинские власти расширили зону эвакуации в Днепропетровской области
Вчера, 17:11
"Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде... Главный приоритет бюджета - безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что расходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 триллиона гривен (около 116 миллиардов долларов), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2025 году. При этом доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно 68,6 миллиарда долларов). Потребность во внешнем финансировании, по данным Свириденко, составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен (примерно 50 миллиардов долларов).
Ранее в понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Раде заявили о риске превращения Украины в страну-хоспис
Вчера, 16:35
 
В миреУкраинаКиевДаниил ГетманцевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала