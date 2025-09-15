https://ria.ru/20250915/ukraina-2042104966.html

Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год

Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год - РИА Новости, 15.09.2025

Правительство Украины согласовал проект бюджета на 2026 год

Кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов),... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T20:08:00+03:00

2025-09-15T20:08:00+03:00

2025-09-15T20:09:00+03:00

в мире

украина

киев

даниил гетманцев

владимир зеленский

верховная рада украины

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_322:345:3015:1860_1920x0_80_0_0_e6b26edef2d32dd08bcff8d3da1e2817.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко. По данным Свириденко, согласно плану, больше всего средств намерены направить на сектор обороны - 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов) или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году. "Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде... Главный приоритет бюджета - безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Она уточнила, что расходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 триллиона гривен (около 116 миллиардов долларов), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2025 году. При этом доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно 68,6 миллиарда долларов). Потребность во внешнем финансировании, по данным Свириденко, составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен (примерно 50 миллиардов долларов). Ранее в понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20250915/evakuatsija-2042069718.html

https://ria.ru/20250915/ukraina-2042058659.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, даниил гетманцев, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф