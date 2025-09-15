https://ria.ru/20250915/ukraina-2042057809.html

"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине

"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине - РИА Новости, 15.09.2025

"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине

Затягивание украинского конфликта обернется еще большими территориальными потерями для Киева, считает американский военный аналитик и бывший офицер морской... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T16:31:00+03:00

2025-09-15T16:31:00+03:00

2025-09-15T21:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

запорожская область

донбасс

харьковская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Затягивание украинского конфликта обернется еще большими территориальными потерями для Киева, считает американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик. Об этом он написал в соцсети Х."Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территорий потеряет Украина", — говорится в публикации.Как отметил Берлетик, у Киева была возможность: сохранить все земли, если бы соблюдались Минские соглашения, уступить только Донбасс по Стамбульскому соглашению 2022 года или отступить из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по результатам недавних российско-украинских мирных переговоров."Теперь Украине грозит потеря и других областей, включая, возможно, даже Харьковскую", — заключил эксперт.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.

https://ria.ru/20250915/ukraina-2041960800.html

https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

россия

украина

запорожская область

донбасс

харьковская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, запорожская область, донбасс, харьковская область, херсонская область