"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 15.09.2025 (обновлено: 21:32 15.09.2025)
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
Затягивание украинского конфликта обернется еще большими территориальными потерями для Киева, считает американский военный аналитик и бывший офицер морской...
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Затягивание украинского конфликта обернется еще большими территориальными потерями для Киева, считает американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик. Об этом он написал в соцсети Х."Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территорий потеряет Украина", — говорится в публикации.Как отметил Берлетик, у Киева была возможность: сохранить все земли, если бы соблюдались Минские соглашения, уступить только Донбасс по Стамбульскому соглашению 2022 года или отступить из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по результатам недавних российско-украинских мирных переговоров."Теперь Украине грозит потеря и других областей, включая, возможно, даже Харьковскую", — заключил эксперт.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине

Берлетик: Украина утратит еще больше территорий в случае затягивания конфликта

© AP Photo / Kostiantyn Liberov Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Затягивание украинского конфликта обернется еще большими территориальными потерями для Киева, считает американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик. Об этом он написал в соцсети Х.
"Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территорий потеряет Украина", — говорится в публикации.
Как отметил Берлетик, у Киева была возможность: сохранить все земли, если бы соблюдались Минские соглашения, уступить только Донбасс по Стамбульскому соглашению 2022 года или отступить из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по результатам недавних российско-украинских мирных переговоров.
"Теперь Украине грозит потеря и других областей, включая, возможно, даже Харьковскую", — заключил эксперт.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
Специальная военная операция на Украине
 
 
