В Раде сделали заявление о завершении конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 15.09.2025 (обновлено: 16:44 15.09.2025)
В Раде сделали заявление о завершении конфликта
В Раде сделали заявление о завершении конфликта - РИА Новости, 15.09.2025
В Раде сделали заявление о завершении конфликта
Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Сейчас, когда очевидно, что... РИА Новости, 15.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.По его словам, из-за этого "появляются политические действия разных политических сил".Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
украина
россия
в мире, украина, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
В Раде сделали заявление о завершении конфликта

Нардеп Вениславский заявил, что конфликт РФ и Украины идет к завершению

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.
По его словам, из-за этого "появляются политические действия разных политических сил".
Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу.

Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Специальная военная операция на Украине
 
 
