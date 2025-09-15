https://ria.ru/20250915/ukraina-2042055102.html

В Раде сделали заявление о завершении конфликта

Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Сейчас, когда очевидно, что... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.По его словам, из-за этого "появляются политические действия разных политических сил".Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

