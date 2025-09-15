https://ria.ru/20250915/ukraina-2042039040.html

Украина показала США потенциальные месторождения по соглашению о недрах

Украина показала США потенциальные месторождения по соглашению о недрах

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Украина показала делегации из США первые потенциальные месторождения в Кировоградской области в рамках заключенного соглашения о недрах, сообщил украинский министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. "Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией США посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе", - написал Соболев в социальной сети Facebook*. В рамках визита были осмотрены Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Ликаревское месторождение - площадки, которые стороны рассматривают для портфеля проектов фонда. Здесь, как отметил министр, добывают титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд. Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

