Начальник охраны Порошенко* врезался в автомобиль с женщиной

Начальник охраны Порошенко проехал на красный и врезался в машину с женщиной
На месте ДТП в Одессе, Украина. 15 сентября 2025
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Начальник охраны лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента Украины Петра Порошенко* устроил ДТП в Одессе - проехал на красный свет и врезался в автомобиль с женщиной, сообщает онлайн-издание Times of Ukraine.
"Ужасное ДТП охранника Петра Порошенко*: он летел на красный свет на пиар-мероприятие депутата и въехал в женщину. Джип, в котором находился руководитель охраны "гетмана", проигнорировал красный свет и на полной скорости влетел в другое авто, в котором была женщина. От сильного удара машину перевернуло в воздухе. Подчиненный Петра Порошенко* снял номера с обеих машин и пытался порешать, угрожая потерпевшей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что авария произошла 13 сентября в Одессе на перекрестке улиц Еврейской и Караванской.
Как отмечает издание, у Порошенко* пытались сделать все возможное, чтобы информация о ДТП не просочилась в СМИ. Однако спустя два дня начали появляться подробности. Утверждается, что сам Порошенко* не извинился и компенсацию потерпевшей не предложил. На своих страницах в соцсетях он тоже молчит, только публикуются пиар-тексты и ни слова об аварии.
По данным издания, это уже не первый раз, когда Порошенко* попадает в скандал с ДТП. Так, ранее его кортеж, сбил в центре Киева 88-летнего пенсионера. Тогда ему тоже удалось избежать ответственности.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
