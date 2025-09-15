https://ria.ru/20250915/ukraina-2042038304.html

Начальник охраны Порошенко* врезался в автомобиль с женщиной

Начальник охраны Порошенко* врезался в автомобиль с женщиной - РИА Новости, 15.09.2025

Начальник охраны Порошенко* врезался в автомобиль с женщиной

Начальник охраны лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента Украины Петра Порошенко* устроил ДТП в Одессе - проехал на красный свет и врезался в... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:10:00+03:00

2025-09-15T15:10:00+03:00

2025-09-15T15:10:00+03:00

в мире

украина

одесса

петр порошенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042037763_57:0:935:494_1920x0_80_0_0_4a6ffa8974eea83a6bd2e34aebe907c1.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Начальник охраны лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента Украины Петра Порошенко* устроил ДТП в Одессе - проехал на красный свет и врезался в автомобиль с женщиной, сообщает онлайн-издание Times of Ukraine. "Ужасное ДТП охранника Петра Порошенко*: он летел на красный свет на пиар-мероприятие депутата и въехал в женщину. Джип, в котором находился руководитель охраны "гетмана", проигнорировал красный свет и на полной скорости влетел в другое авто, в котором была женщина. От сильного удара машину перевернуло в воздухе. Подчиненный Петра Порошенко* снял номера с обеих машин и пытался порешать, угрожая потерпевшей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что авария произошла 13 сентября в Одессе на перекрестке улиц Еврейской и Караванской. Как отмечает издание, у Порошенко* пытались сделать все возможное, чтобы информация о ДТП не просочилась в СМИ. Однако спустя два дня начали появляться подробности. Утверждается, что сам Порошенко* не извинился и компенсацию потерпевшей не предложил. На своих страницах в соцсетях он тоже молчит, только публикуются пиар-тексты и ни слова об аварии. По данным издания, это уже не первый раз, когда Порошенко* попадает в скандал с ДТП. Так, ранее его кортеж, сбил в центре Киева 88-летнего пенсионера. Тогда ему тоже удалось избежать ответственности.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250906/poroshenko-2040170298.html

https://ria.ru/20250902/ubiystvo-2039072565.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, петр порошенко