На Украине сотрудники военкомата избили инвалида, сообщил депутат Рады

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сотрудники военкомата в поселке Стеблёв Черкасской области на Украине с применением газового баллончика избили мужчину с инвалидностью, когда тот пытался спасти насильно мобилизованного брата, сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Люди продолжают писать мне о ТЦК (военкоматах – ред.). Последняя история – просто ужас. В поселке Стеблёв представители Городищенского ТЦК напали на защитника Украины с инвалидностью третьей группы… ТЦК опрыскали (пострадавшего - ред.) газом и били ногами по шее - именно там, где он имел тяжелую травму и операцию. Это произошло, когда ТЦК паковали его брата в автобус. Ветеран пытался разобраться, что происходит, и на него сразу набросились", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Где сейчас находится брат пострадавшего, неизвестно. Гончаренко* потребовал от военкомата реакции и объяснений по поводу инцидента. "ТЦК ведут себя как карательные отряды: хотят - похищают, хотят - бьют, хотят - издеваются даже над теми, кто воевал. И власть все это покрывает. Сколько еще таких историй мы должны услышать, прежде чем эта система изменится?" - добавил депутат. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Внесен в список террористов и экстремистов

