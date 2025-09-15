https://ria.ru/20250915/ukraina-2041982430.html

Украина не нашла, чем закрыть миллиардную дыру в бюджете, заявили в Раде

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщало, что Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года. "На следующий год разные прогнозы. Нацбанк дал прогноз с потребностью во внешнем финансировании в 35 миллиардов долларов. На 2027 год – 30 миллиардов долларов. Кабмин оценивает потребность на 2026 год в 45 миллиардов. Из них, по оценкам минфина, с учетом переходных остатков будет закрыто 35 миллиардов. Другими словами, пока 10 миллиардов долларов не хватает на следующий год. Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года", - сказал Гетманцев в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, Киев ищет источники покрытия этих средств. "У нас уже есть заявления от Германии о 9 миллиардах евро ежегодно, от премьера Норвегии – о более чем 8 миллиардах долларов. Идут переговоры с МВФ о возможной новой программе. Процесс идет, и мы, и европейцы ищем те источники, за счет которых будут покрывать эту разницу. Нельзя сказать, что ситуация безвыходная. Она напряженная, но она давно напряженная", - добавил депутат. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 31 июля сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов). В этот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Менее чем через месяц Рада проголосовала за увеличение расходов еще на 40 миллиардов гривен (около 970 миллионов долларов).

