https://ria.ru/20250915/ukraina-2041960800.html

"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом

"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом - РИА Новости, 15.09.2025

"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом

Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T09:12:00+03:00

2025-09-15T09:12:00+03:00

2025-09-15T11:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative."Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.Автор статьи также отмечает, что самой надежной гарантией безопасности для Киева станет обязательство сохранять нейтралитет и никогда не вступать в НАТО.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать отправку многонациональных сил.

https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия