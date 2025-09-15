https://ria.ru/20250915/ukraina-2041960800.html
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative."Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.Автор статьи также отмечает, что самой надежной гарантией безопасности для Киева станет обязательство сохранять нейтралитет и никогда не вступать в НАТО.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать отправку многонациональных сил.
