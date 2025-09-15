Рейтинг@Mail.ru
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 15.09.2025 (обновлено: 11:29 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ukraina-2041960800.html
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом - РИА Новости, 15.09.2025
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:12:00+03:00
2025-09-15T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative."Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.Автор статьи также отмечает, что самой надежной гарантией безопасности для Киева станет обязательство сохранять нейтралитет и никогда не вступать в НАТО.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать отправку многонациональных сил.
https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом

TAC: Украине следует договориться с Россией и отказаться от вступления в НАТО

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киеву следует как можно скорее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative.
"Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России
11:16
Автор статьи также отмечает, что самой надежной гарантией безопасности для Киева станет обязательство сохранять нейтралитет и никогда не вступать в НАТО.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать отправку многонациональных сил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
12 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала