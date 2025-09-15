https://ria.ru/20250915/ukraina-2041941683.html
Колумбийские преступники обучаются на Украине, считает эксперт
Колумбийские преступники обучаются на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.09.2025
Колумбийские преступники обучаются на Украине, считает эксперт
Незаконные вооруженные формирования Колумбии обучаются на Украине не только управлению дронами, но и способам ведения гибридной войны и сбора разведданных,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T03:51:00+03:00
2025-09-15T03:51:00+03:00
2025-09-15T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
мексика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Олег Краев. Незаконные вооруженные формирования Колумбии обучаются на Украине не только управлению дронами, но и способам ведения гибридной войны и сбора разведданных, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. "Война на Украине послужила полигоном для новых форм преступности не только в сфере использования дронов, (боевой - ред.) подготовки, но и в сфере инноваций в области асимметричной, гибридной и даже партизанской войны. Это связано с тем, как преступные группировки теперь проводят разведывательные мероприятия. То есть, не только государство занимается разведкой, но сегодня и преступные группировки тоже являются экспертами в области разведки и сбора информации для совершения своих нападений", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о связи между криминальными кругами Украины и Колумбии. Он пояснил, что речь идет о сборе колумбийскими незаконными группировками данных, позволяющих им при совершении преступлений предвидеть шаги государственных органов, а также иметь преимущества в противостоянии с конкурентами по криминальному миру. "То есть преступная группировка "А" действует с использованием разведданных, чтобы предвосхитить действия преступной группировки "Б". И это в той или иной степени позволяет ей выигрывать на рынках, где она конкурирует в сфере торговли наркотиками, оружием и людьми", - заявил собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
https://ria.ru/20250910/vsu-2040820371.html
https://ria.ru/20250912/vsu-2041354534.html
украина
колумбия
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, колумбия, мексика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Мексика, Вооруженные силы Украины
Колумбийские преступники обучаются на Украине, считает эксперт
Ниньо: колумбийские преступники обучаются на Украине приемам ведения разведки
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Олег Краев. Незаконные вооруженные формирования Колумбии обучаются на Украине не только управлению дронами, но и способам ведения гибридной войны и сбора разведданных, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.
"Война на Украине
послужила полигоном для новых форм преступности не только в сфере использования дронов, (боевой - ред.) подготовки, но и в сфере инноваций в области асимметричной, гибридной и даже партизанской войны. Это связано с тем, как преступные группировки теперь проводят разведывательные мероприятия. То есть, не только государство занимается разведкой, но сегодня и преступные группировки тоже являются экспертами в области разведки и сбора информации для совершения своих нападений", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о связи между криминальными кругами Украины и Колумбии
.
Он пояснил, что речь идет о сборе колумбийскими незаконными группировками данных, позволяющих им при совершении преступлений предвидеть шаги государственных органов, а также иметь преимущества в противостоянии с конкурентами по криминальному миру.
"То есть преступная группировка "А" действует с использованием разведданных, чтобы предвосхитить действия преступной группировки "Б". И это в той или иной степени позволяет ей выигрывать на рынках, где она конкурирует в сфере торговли наркотиками, оружием и людьми", - заявил собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики
и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ
). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ
для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.