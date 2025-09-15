Рейтинг@Mail.ru
Колумбийские преступники обучаются на Украине, считает эксперт
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 15.09.2025
Колумбийские преступники обучаются на Украине, считает эксперт
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Олег Краев. Незаконные вооруженные формирования Колумбии обучаются на Украине не только управлению дронами, но и способам ведения гибридной войны и сбора разведданных, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. "Война на Украине послужила полигоном для новых форм преступности не только в сфере использования дронов, (боевой - ред.) подготовки, но и в сфере инноваций в области асимметричной, гибридной и даже партизанской войны. Это связано с тем, как преступные группировки теперь проводят разведывательные мероприятия. То есть, не только государство занимается разведкой, но сегодня и преступные группировки тоже являются экспертами в области разведки и сбора информации для совершения своих нападений", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о связи между криминальными кругами Украины и Колумбии. Он пояснил, что речь идет о сборе колумбийскими незаконными группировками данных, позволяющих им при совершении преступлений предвидеть шаги государственных органов, а также иметь преимущества в противостоянии с конкурентами по криминальному миру. "То есть преступная группировка "А" действует с использованием разведданных, чтобы предвосхитить действия преступной группировки "Б". И это в той или иной степени позволяет ей выигрывать на рынках, где она конкурирует в сфере торговли наркотиками, оружием и людьми", - заявил собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
