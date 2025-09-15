Рейтинг@Mail.ru
В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Катару - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ugrozy-2042095607.html
В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Катару
В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Катару - РИА Новости, 15.09.2025
В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Катару
Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут оценку угроз и активируют совместные оборонные механизмы в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:12:00+03:00
2025-09-15T19:12:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут оценку угроз и активируют совместные оборонные механизмы в ответ на удары Израиля по Катару, говорится в заявлении Высшего совета совета в социальной сети Х. "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поручает провести экстренное заседание объединённого совета обороны в Дохе для оценки ситуации в сфере обороны и источников угроз после нападения Израиля на Катар", - отмечается в заявлении. Кроме того, Совет сотрудничества стран Персидского залива "поручает Объединенному военному командованию принять необходимые меры для активации совместных оборонных механизмов и потенциала сдерживания в Персидском заливе".
https://ria.ru/20250915/izrail-2042067026.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха
В мире, Израиль, Катар, Доха
В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Катару

В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Дохе

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут оценку угроз и активируют совместные оборонные механизмы в ответ на удары Израиля по Катару, говорится в заявлении Высшего совета совета в социальной сети Х.
"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поручает провести экстренное заседание объединённого совета обороны в Дохе для оценки ситуации в сфере обороны и источников угроз после нападения Израиля на Катар", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Совет сотрудничества стран Персидского залива "поручает Объединенному военному командованию принять необходимые меры для активации совместных оборонных механизмов и потенциала сдерживания в Персидском заливе".
Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара
Вчера, 17:05
 
В миреИзраильКатарДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала