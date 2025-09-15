https://ria.ru/20250915/ugrozy-2042095607.html
В ССАГПЗ проведут оценку угроз в ответ на удары Израиля по Катару
2025-09-15T19:12:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут оценку угроз и активируют совместные оборонные механизмы в ответ на удары Израиля по Катару, говорится в заявлении Высшего совета совета в социальной сети Х. "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поручает провести экстренное заседание объединённого совета обороны в Дохе для оценки ситуации в сфере обороны и источников угроз после нападения Израиля на Катар", - отмечается в заявлении. Кроме того, Совет сотрудничества стран Персидского залива "поручает Объединенному военному командованию принять необходимые меры для активации совместных оборонных механизмов и потенциала сдерживания в Персидском заливе".
