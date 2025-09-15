Рейтинг@Mail.ru
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
14:44 15.09.2025
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
УФА, 15 сен – РИА Новости. Две школьницы отравились медикаментозными препаратами в Уфе, обе госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, сразу два случая отравления детей медикаментозными препаратами произошли вечером 14 сентября в Уфе. "Пострадали 14-летняя и 12-летняя девочки. Обеих у себя дома обнаружили родители и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии их доставили в больницу скорой медицинской помощи, где госпитализировали в реанимацию. На утро их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - рассказал Рахматуллин.
В Уфе две школьницы отравились лекарствами, обе госпитализированы

УФА, 15 сен – РИА Новости. Две школьницы отравились медикаментозными препаратами в Уфе, обе госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, сразу два случая отравления детей медикаментозными препаратами произошли вечером 14 сентября в Уфе.
"Пострадали 14-летняя и 12-летняя девочки. Обеих у себя дома обнаружили родители и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии их доставили в больницу скорой медицинской помощи, где госпитализировали в реанимацию. На утро их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - рассказал Рахматуллин.
