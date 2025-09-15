https://ria.ru/20250915/ufa-2042033470.html
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
В Уфе две школьницы отравились лекарствами - РИА Новости, 15.09.2025
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
Две школьницы отравились медикаментозными препаратами в Уфе, обе госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:44:00+03:00
2025-09-15T14:44:00+03:00
2025-09-15T14:44:00+03:00
происшествия
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
УФА, 15 сен – РИА Новости. Две школьницы отравились медикаментозными препаратами в Уфе, обе госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, сразу два случая отравления детей медикаментозными препаратами произошли вечером 14 сентября в Уфе. "Пострадали 14-летняя и 12-летняя девочки. Обеих у себя дома обнаружили родители и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии их доставили в больницу скорой медицинской помощи, где госпитализировали в реанимацию. На утро их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - рассказал Рахматуллин.
https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041794218.html
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
В Уфе две школьницы отравились лекарствами, обе госпитализированы