Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Группа ученых из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) получила первый в России патент на цифровой двойник моста, сообщил РИА Новости начальник Центра трансфера технологий ИрГУПС Павел Иванов.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), в ведении которого находится вуз, в понедельник сообщил, что в ИрГУПС создали первый в России агрегированный цифровой двойник моста. Молодые ученые получили патент на изобретение "Агрегированный цифровой двойник мостового перехода". Они разработали математическую модель, которая анализирует данные, поступающие с датчиков, и определяет дефекты конструкции, ее остаточный ресурс с учетом трафика, а также прогнозирует негативные события.
"Это первый в России патент на агрегированный цифровой двойник мостового перехода. Разработка позволяет из большого массива данных в режиме реального времени получать самую важную информацию для эксплуатирующих организаций. В их числе — фактическая грузоподъемность и остаточный ресурс", - пояснил Иванов (его слова передал представитель Росжелдора).
Технология, сообщает Росжелдор, дает возможность мониторить состояние объекта в режиме реального времени. Она позволит сэкономить в бюджете десятки миллионов рублей, а также продлить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Росжелдор пишет, что в 2025-2026 годах планируется оборудовать цифровыми двойниками два моста в Иркутской области - через реки Олха и Ушаковка. Сейчас университет занимается коммерциализацией проекта. Также прорабатывается вопрос оснащения новой технологией моста через реку Лена в Усть-Куте.
ИрГУПС развивает и другие проекты цифровой инженерии. Среди них — виртуальные копии подвижного состава и бизнес-процессов. В планах вуза — поставить цифровые двойники на все критически важные объекты инфраструктуры в Иркутской области.