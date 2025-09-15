https://ria.ru/20250915/uchenye-2042083662.html

Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Группа ученых из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) получила первый в России патент на цифровой двойник моста, сообщил РИА Новости начальник Центра трансфера технологий ИрГУПС Павел Иванов. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), в ведении которого находится вуз, в понедельник сообщил, что в ИрГУПС создали первый в России агрегированный цифровой двойник моста. Молодые ученые получили патент на изобретение "Агрегированный цифровой двойник мостового перехода". Они разработали математическую модель, которая анализирует данные, поступающие с датчиков, и определяет дефекты конструкции, ее остаточный ресурс с учетом трафика, а также прогнозирует негативные события. "Это первый в России патент на агрегированный цифровой двойник мостового перехода. Разработка позволяет из большого массива данных в режиме реального времени получать самую важную информацию для эксплуатирующих организаций. В их числе — фактическая грузоподъемность и остаточный ресурс", - пояснил Иванов (его слова передал представитель Росжелдора). Технология, сообщает Росжелдор, дает возможность мониторить состояние объекта в режиме реального времени. Она позволит сэкономить в бюджете десятки миллионов рублей, а также продлить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Росжелдор пишет, что в 2025-2026 годах планируется оборудовать цифровыми двойниками два моста в Иркутской области - через реки Олха и Ушаковка. Сейчас университет занимается коммерциализацией проекта. Также прорабатывается вопрос оснащения новой технологией моста через реку Лена в Усть-Куте. ИрГУПС развивает и другие проекты цифровой инженерии. Среди них — виртуальные копии подвижного состава и бизнес-процессов. В планах вуза — поставить цифровые двойники на все критически важные объекты инфраструктуры в Иркутской области.

