Рейтинг@Mail.ru
Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/uchenye-2042083662.html
Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста
Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста - РИА Новости, 15.09.2025
Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста
Группа ученых из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) получила первый в России патент на цифровой двойник моста, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:02:00+03:00
2025-09-15T18:02:00+03:00
технологии
россия
иркутская область
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Группа ученых из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) получила первый в России патент на цифровой двойник моста, сообщил РИА Новости начальник Центра трансфера технологий ИрГУПС Павел Иванов. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), в ведении которого находится вуз, в понедельник сообщил, что в ИрГУПС создали первый в России агрегированный цифровой двойник моста. Молодые ученые получили патент на изобретение "Агрегированный цифровой двойник мостового перехода". Они разработали математическую модель, которая анализирует данные, поступающие с датчиков, и определяет дефекты конструкции, ее остаточный ресурс с учетом трафика, а также прогнозирует негативные события. "Это первый в России патент на агрегированный цифровой двойник мостового перехода. Разработка позволяет из большого массива данных в режиме реального времени получать самую важную информацию для эксплуатирующих организаций. В их числе — фактическая грузоподъемность и остаточный ресурс", - пояснил Иванов (его слова передал представитель Росжелдора). Технология, сообщает Росжелдор, дает возможность мониторить состояние объекта в режиме реального времени. Она позволит сэкономить в бюджете десятки миллионов рублей, а также продлить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Росжелдор пишет, что в 2025-2026 годах планируется оборудовать цифровыми двойниками два моста в Иркутской области - через реки Олха и Ушаковка. Сейчас университет занимается коммерциализацией проекта. Также прорабатывается вопрос оснащения новой технологией моста через реку Лена в Усть-Куте. ИрГУПС развивает и другие проекты цифровой инженерии. Среди них — виртуальные копии подвижного состава и бизнес-процессов. В планах вуза — поставить цифровые двойники на все критически важные объекты инфраструктуры в Иркутской области.
https://ria.ru/20250915/nauka-2041222183.html
https://ria.ru/20250912/proekt-2041531436.html
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, иркутская область, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Технологии, Россия, Иркутская область, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Ученые из Иркутска получили патент на цифровой двойник моста

Ученые из Иркутска получили первый в России патент на цифровой двойник моста

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Группа ученых из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) получила первый в России патент на цифровой двойник моста, сообщил РИА Новости начальник Центра трансфера технологий ИрГУПС Павел Иванов.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), в ведении которого находится вуз, в понедельник сообщил, что в ИрГУПС создали первый в России агрегированный цифровой двойник моста. Молодые ученые получили патент на изобретение "Агрегированный цифровой двойник мостового перехода". Они разработали математическую модель, которая анализирует данные, поступающие с датчиков, и определяет дефекты конструкции, ее остаточный ресурс с учетом трафика, а также прогнозирует негативные события.
Девочка с телефоном - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ученые нашли способ защитить умы молодежи
Вчера, 09:00
"Это первый в России патент на агрегированный цифровой двойник мостового перехода. Разработка позволяет из большого массива данных в режиме реального времени получать самую важную информацию для эксплуатирующих организаций. В их числе — фактическая грузоподъемность и остаточный ресурс", - пояснил Иванов (его слова передал представитель Росжелдора).
Технология, сообщает Росжелдор, дает возможность мониторить состояние объекта в режиме реального времени. Она позволит сэкономить в бюджете десятки миллионов рублей, а также продлить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Росжелдор пишет, что в 2025-2026 годах планируется оборудовать цифровыми двойниками два моста в Иркутской области - через реки Олха и Ушаковка. Сейчас университет занимается коммерциализацией проекта. Также прорабатывается вопрос оснащения новой технологией моста через реку Лена в Усть-Куте.
ИрГУПС развивает и другие проекты цифровой инженерии. Среди них — виртуальные копии подвижного состава и бизнес-процессов. В планах вуза — поставить цифровые двойники на все критически важные объекты инфраструктуры в Иркутской области.
Проект цифровизации памятников Африки и исламского мира на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Петербургские ученые представили глобальный проект цифровизации памятников
12 сентября, 18:22
 
ТехнологииРоссияИркутская областьФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала