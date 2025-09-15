Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 15.09.2025 (обновлено: 11:42 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/uchenye--2041992549.html
Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом
Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом - РИА Новости, 15.09.2025
Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом
Ученые Сеченовского университета выявили особый механизм развития остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ) после COVID-19, рассказали журналистам в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:40:00+03:00
2025-09-15T11:42:00+03:00
общество
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_0a6e1094d4d0ec46b6863f2340d4ff81.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили особый механизм развития остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ) после COVID-19, рассказали журналистам в пресс-службе учебного заведения. "Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости, развивающемся после перенесенного COVID-19. Исследование, опубликованное в (журнале - ред.) Pathophysiology, показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов", - рассказали в вузе. Там уточнили, что ОНГБ - это заболевание, при котором нарушение кровоснабжения приводит к гибели костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования. До пандемии основными причинами ОНГБ считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы, но с 2020 года резко возросло число случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму COVID-19 и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни. "Чтобы ответить на него, ученые провели патоморфологический анализ образцов костной ткани, удаленных при эндопротезировании у 88 пациентов: 41 - с постковидным ОНГБ и 47 - с ОНГБ другой этиологии. Главным отличием постковидного ОНГБ стало в 9,1 раза большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. У этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем в контрольной группе", - уточнили в пресс-службе. В образовательном учреждении пояснили, что эти открытия указывают на центральную роль тучных клеток в развитии постковидного остеонекроза, пострадать от которого может любой, кто перенес COVID-19. Ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа института регенеративной медицины Сеченовки Наталья Сережникова пояснила, что потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. "В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму. Перспективным подходом к выявлению риска может стать клинико-лабораторная диагностика содержания и активности тучных клеток в суставных тканях переболевших COVID-19 пациентов", - рассказала Сережникова, чьи слова приводит пресс-служба. Там добавили, что препараты, способные контролировать образование тучных клеток, существуют, однако пока неизвестно, способны ли они помочь именно при постковидном остеонекрозе. "Дальнейшие исследования команды ученых будут направлены на выявление патогенетических механизмов, посредством которых тучные клетки участвуют в формировании постковидных осложнений в разных органах и тканях организма. Это позволит значительно расширить понимание роли тучных клеток в развитии постковидного синдрома и транслировать результаты научных исследований в клинику", - отметили в вузе.
https://ria.ru/20250824/koronavirus-2037253441.html
https://ria.ru/20250812/koronavirus-2034857681.html
https://ria.ru/20250310/saks-2004022513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_315:0:2987:2004_1920x0_80_0_0_6cfab4e4fc8b63fba43f59b67f9193f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19
Общество, Коронавирус COVID-19
Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом

Сеченовский университет выявил механизм развития ОНГБ после COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили особый механизм развития остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ) после COVID-19, рассказали журналистам в пресс-службе учебного заведения.
"Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости, развивающемся после перенесенного COVID-19. Исследование, опубликованное в (журнале - ред.) Pathophysiology, показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов", - рассказали в вузе.
Медик в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19
24 августа, 10:12
Там уточнили, что ОНГБ - это заболевание, при котором нарушение кровоснабжения приводит к гибели костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования.
До пандемии основными причинами ОНГБ считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы, но с 2020 года резко возросло число случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму COVID-19 и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни.
"Чтобы ответить на него, ученые провели патоморфологический анализ образцов костной ткани, удаленных при эндопротезировании у 88 пациентов: 41 - с постковидным ОНГБ и 47 - с ОНГБ другой этиологии. Главным отличием постковидного ОНГБ стало в 9,1 раза большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. У этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем в контрольной группе", - уточнили в пресс-службе.
В образовательном учреждении пояснили, что эти открытия указывают на центральную роль тучных клеток в развитии постковидного остеонекроза, пострадать от которого может любой, кто перенес COVID-19.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
12 августа, 17:30
Ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа института регенеративной медицины Сеченовки Наталья Сережникова пояснила, что потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста.
"В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму. Перспективным подходом к выявлению риска может стать клинико-лабораторная диагностика содержания и активности тучных клеток в суставных тканях переболевших COVID-19 пациентов", - рассказала Сережникова, чьи слова приводит пресс-служба.
Там добавили, что препараты, способные контролировать образование тучных клеток, существуют, однако пока неизвестно, способны ли они помочь именно при постковидном остеонекрозе.
"Дальнейшие исследования команды ученых будут направлены на выявление патогенетических механизмов, посредством которых тучные клетки участвуют в формировании постковидных осложнений в разных органах и тканях организма. Это позволит значительно расширить понимание роли тучных клеток в развитии постковидного синдрома и транслировать результаты научных исследований в клинику", - отметили в вузе.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В США раскрыли, как Запад использовал Россию после COVID-19
10 марта, 10:14
 
ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала