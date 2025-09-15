https://ria.ru/20250915/uchenye--2041992549.html

Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили особый механизм развития остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ) после COVID-19, рассказали журналистам в пресс-службе учебного заведения. "Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости, развивающемся после перенесенного COVID-19. Исследование, опубликованное в (журнале - ред.) Pathophysiology, показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов", - рассказали в вузе. Там уточнили, что ОНГБ - это заболевание, при котором нарушение кровоснабжения приводит к гибели костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования. До пандемии основными причинами ОНГБ считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы, но с 2020 года резко возросло число случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму COVID-19 и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни. "Чтобы ответить на него, ученые провели патоморфологический анализ образцов костной ткани, удаленных при эндопротезировании у 88 пациентов: 41 - с постковидным ОНГБ и 47 - с ОНГБ другой этиологии. Главным отличием постковидного ОНГБ стало в 9,1 раза большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. У этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем в контрольной группе", - уточнили в пресс-службе. В образовательном учреждении пояснили, что эти открытия указывают на центральную роль тучных клеток в развитии постковидного остеонекроза, пострадать от которого может любой, кто перенес COVID-19. Ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа института регенеративной медицины Сеченовки Наталья Сережникова пояснила, что потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. "В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму. Перспективным подходом к выявлению риска может стать клинико-лабораторная диагностика содержания и активности тучных клеток в суставных тканях переболевших COVID-19 пациентов", - рассказала Сережникова, чьи слова приводит пресс-служба. Там добавили, что препараты, способные контролировать образование тучных клеток, существуют, однако пока неизвестно, способны ли они помочь именно при постковидном остеонекрозе. "Дальнейшие исследования команды ученых будут направлены на выявление патогенетических механизмов, посредством которых тучные клетки участвуют в формировании постковидных осложнений в разных органах и тканях организма. Это позволит значительно расширить понимание роли тучных клеток в развитии постковидного синдрома и транслировать результаты научных исследований в клинику", - отметили в вузе.

