Су-34 нанесли удар по обнаруженным целям на учении "Запад-2025"

15.09.2025

Су-34 нанесли удар по обнаруженным целям на учении "Запад-2025"

Истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе учения "Запад-2025" нанесли удар по целям, обнаруженным экипажами разведывательной авиации на Су-24МР, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе учения "Запад-2025" нанесли удар по целям, обнаруженным экипажами разведывательной авиации на Су-24МР, сообщили в Минобороны РФ. "Летчики разведывательной авиации ВКС на самолетах Су-24МР выполнили специальные полеты на разведку объектов условного противника в заданном районе в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении. "После обнаружения целей, обозначающих выдвигающиеся резервные силы условного противника в виде автомобильной и бронированной техники, по ним был нанесен авиационный удар экипажами самолетов Су-34", - добавили в МО РФ. Отмечается, что координаты обнаруженных целей были переданы непосредственно во время нахождения самолётов в воздухе. Также экипажи Су-24МР выполнили контроль бомбометания и провели доразведку района после нанесения авиационного удара. Задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, подчеркнули в Минобороны РФ. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

