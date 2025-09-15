https://ria.ru/20250915/ucheniya-2042008328.html
В учениях "Запад-2025" задействовали более 6,8 тысячи человек
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. Порядка 6 тысяч 850 человек задействованы в учениях "Запад-2025" в Белоруссии, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "За 42 дня до начала учения были направлены по сети связи ОБСЕ формат и информация о параметрах проводимого учения, а это порядка 6 850 человек, а также приглашение для всех 56 государств принять участие в наблюдении за данным мероприятием", - сообщил Ревенко.
