https://ria.ru/20250915/ucheniya-2042008328.html

В учениях "Запад-2025" задействовали более 6,8 тысячи человек

В учениях "Запад-2025" задействовали более 6,8 тысячи человек - РИА Новости, 15.09.2025

В учениях "Запад-2025" задействовали более 6,8 тысячи человек

Порядка 6 тысяч 850 человек задействованы в учениях "Запад-2025" в Белоруссии, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:33:00+03:00

2025-09-15T12:33:00+03:00

2025-09-15T12:33:00+03:00

белоруссия

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041999859_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_5117bd10847b3e6aa43b63154258af61.jpg

БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. Порядка 6 тысяч 850 человек задействованы в учениях "Запад-2025" в Белоруссии, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "За 42 дня до начала учения были направлены по сети связи ОБСЕ формат и информация о параметрах проводимого учения, а это порядка 6 850 человек, а также приглашение для всех 56 государств принять участие в наблюдении за данным мероприятием", - сообщил Ревенко.

https://ria.ru/20250914/ucheniya-2041873622.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, обсе, в мире