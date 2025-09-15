Рейтинг@Mail.ru
Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2042007240.html
Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025"
Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025
Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025"
На полигоне "Борисовский" в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:29:00+03:00
2025-09-15T12:29:00+03:00
белоруссия
виктор хренин
александр вольфович
учения "запад-2025"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_150:262:2348:1498_1920x0_80_0_0_cb93ff250a4c856d2902e48f6f0f4f97.jpg
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. На полигоне "Борисовский" в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск, с отработкой ряда тактических эпизодов, передает корреспондент РИА Новости. Основными из них являются нанесение огневого поражения противнику, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, стрельбой с закрытых огневых позиций танковыми подразделениями, пусками противотанковых управляемых ракет, ударами FPV-дронов, действиями маневренных огневых групп. Отрабатывается также противовоздушное прикрытие общевойсковых подразделений, эвакуация раненых и вышедших из строя вооружения, военной и специальной техники с использованием роботизированных платформ. Учения вызвали огромный интерес СМИ - наблюдать за ними приехали десятки журналистов, в том числе западные. На период розыгрыша будут отключены средства радиоэлектронной борьбы. Учения проходят в два этапа, первый уже завершен. Он был посвящен отработке вопросов управления соединениями и воинскими частями в ходе отражения агрессии против Союзного государства, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения. Основное содержанием второго этапа, который проходит в настоящий момент, – это управление войсками в ходе выполнения задач по предназначению, в том числе при разгроме противника, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, сообщили в минобороны Белоруссии. На полигоне находятся министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
https://ria.ru/20250914/ucheniya-2041873622.html
https://ria.ru/20250913/ucheniya-2041627550.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_0:0:2075:1556_1920x0_80_0_0_52467fcce136eca8e6c917ab48f0a8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, виктор хренин, александр вольфович, учения "запад-2025", в мире
Белоруссия, Виктор Хренин, Александр Вольфович, Учения "Запад-2025", В мире
Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025"

В Минской области проводится розыгрыш практических действий на учениях "Запад"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. На полигоне "Борисовский" в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск, с отработкой ряда тактических эпизодов, передает корреспондент РИА Новости.
Основными из них являются нанесение огневого поражения противнику, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, стрельбой с закрытых огневых позиций танковыми подразделениями, пусками противотанковых управляемых ракет, ударами FPV-дронов, действиями маневренных огневых групп. Отрабатывается также противовоздушное прикрытие общевойсковых подразделений, эвакуация раненых и вышедших из строя вооружения, военной и специальной техники с использованием роботизированных платформ.
Российско-белорусские стратегические учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе учений "Запад-2025"
Вчера, 17:25
Учения вызвали огромный интерес СМИ - наблюдать за ними приехали десятки журналистов, в том числе западные. На период розыгрыша будут отключены средства радиоэлектронной борьбы.
Учения проходят в два этапа, первый уже завершен. Он был посвящен отработке вопросов управления соединениями и воинскими частями в ходе отражения агрессии против Союзного государства, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения.
Основное содержанием второго этапа, который проходит в настоящий момент, – это управление войсками в ходе выполнения задач по предназначению, в том числе при разгроме противника, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, сообщили в минобороны Белоруссии.
На полигоне находятся министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Штабы ВС России и Белоруссии отработали планирование уничтожения ДРГ
13 сентября, 11:04
 
БелоруссияВиктор ХренинАлександр ВольфовичУчения "Запад-2025"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала