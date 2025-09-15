https://ria.ru/20250915/ucheniya-2042007240.html

Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025"

Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025"

Под Минском проведут розыгрыш практических действий на учениях "Запад-2025"

На полигоне "Борисовский" в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий... 15.09.2025

БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. На полигоне "Борисовский" в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск, с отработкой ряда тактических эпизодов, передает корреспондент РИА Новости. Основными из них являются нанесение огневого поражения противнику, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, стрельбой с закрытых огневых позиций танковыми подразделениями, пусками противотанковых управляемых ракет, ударами FPV-дронов, действиями маневренных огневых групп. Отрабатывается также противовоздушное прикрытие общевойсковых подразделений, эвакуация раненых и вышедших из строя вооружения, военной и специальной техники с использованием роботизированных платформ. Учения вызвали огромный интерес СМИ - наблюдать за ними приехали десятки журналистов, в том числе западные. На период розыгрыша будут отключены средства радиоэлектронной борьбы. Учения проходят в два этапа, первый уже завершен. Он был посвящен отработке вопросов управления соединениями и воинскими частями в ходе отражения агрессии против Союзного государства, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения. Основное содержанием второго этапа, который проходит в настоящий момент, – это управление войсками в ходе выполнения задач по предназначению, в том числе при разгроме противника, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, сообщили в минобороны Белоруссии. На полигоне находятся министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

