На земле и на суше: как проходят учения "Запад-2025"

На территории России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2025". Маневры будут продолжаться до 16 сентября. Практическая отработка мероприятий войск проходит на полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

2025

