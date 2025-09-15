https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041982260.html
На земле и на суше: как проходят учения "Запад-2025"
На земле и на суше: как проходят учения "Запад-2025"
На территории России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2025". Маневры будут продолжаться до 16 сентября. Практическая отработка мероприятий войск проходит на полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
На территории России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2025". Маневры будут продолжаться до 16 сентября. Практическая отработка мероприятий войск проходит на полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
На территории России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2025". Маневры будут продолжаться до 16 сентября. Практическая отработка мероприятий войск проходит на полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
На территории России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2025". Маневры будут продолжаться до 16 сентября. Практическая отработка мероприятий войск проходит на полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.