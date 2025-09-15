Рейтинг@Mail.ru
Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041950494.html
Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации
Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации - РИА Новости, 15.09.2025
Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации
Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:04:00+03:00
2025-09-15T07:04:00+03:00
безопасность
россия
ту-22
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151279/74/1512797447_0:97:2856:1704_1920x0_80_0_0_be94893d0bc275a2f1dc60caaf079cf9.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. "Пара самолетов МиГ-31бм Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22м3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041947509.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151279/74/1512797447_229:0:2629:1800_1920x0_80_0_0_ea42eddef37b56a984af8a9f3bccfb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ту-22, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Ту-22, Учения "Запад-2025"
Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации

МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации на учениях «Запад-2025»

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31БМ
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ.
"Пара самолетов МиГ-31бм Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22м3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели.
Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в МО РФ.
Учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК
06:07
 
БезопасностьРоссияТу-22Учения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала