Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации

Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T07:04:00+03:00

безопасность

россия

ту-22

учения "запад-2025"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. "Пара самолетов МиГ-31бм Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22м3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в МО РФ.

россия

