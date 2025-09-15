https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041950494.html
Истребители на учениях обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации
2025-09-15T07:04:00+03:00
безопасность
россия
ту-22
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151279/74/1512797447_0:97:2856:1704_1920x0_80_0_0_be94893d0bc275a2f1dc60caaf079cf9.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Истребители МиГ-31бм обеспечили прикрытие экипажей дальней авиации в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. "Пара самолетов МиГ-31бм Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22м3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что во время отработки эпизода летчики, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, вышли в заданный район, самостоятельно определили классификацию и осуществили перехват воздушной цели. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в МО РФ.
россия
Безопасность, Россия, Ту-22, Учения "Запад-2025"
