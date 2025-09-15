https://ria.ru/20250915/tyumen-2042099130.html

Тюменский нефтегазовый кластер реализовал свыше 12 проектов как техброкер

промышленно-энергетический форум tnf 2025

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg

ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Тюменский нефтегазовый кластер реализовал уже свыше 12 проектов, выступая в качестве технологического брокера между крупными нефтегазовыми гигантами и их потенциальными подрядчиками, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Мы предлагаем модель взаимодействия, которую мы называем "технологический брокер". Это наш нефтегазовый кластер. Наши крупные нефтегазовые компании сегодня столкнулись с большими вызовами в виде санкций. Нужен ремонт, нужны запчасти, нужно новое оборудование. В то же время, для небольшой компании всегда сложно стать контрагентом крупной компании. Поэтому наш нефтегазовый кластер, куда входят около 200 предприятий из разных регионов, выступает единым окном", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Он пояснил, как выстроена работа техброкера. Компания-заказчик ставит задачу, под которую специалисты кластера собирают пул компаний, имеющих нужные технологии или возможность их разработать. Техброкер гарантирует качество, сроки и адекватную стоимость продукта или разработки, а заказчик гарантирует финансирование и испытание на своих мощностях. "Мы уже реализовали более 12 таких проектов, и впереди еще много интересных. Самое важное, что мы показали нашим крупным заказчикам, что такая модель работает. Они в нас верят. Мы считаем, что за такой моделью взаимодействия будущее, и здесь важно не конкурировать, а сотрудничать", - указал Моор. Он отметил, что одна из главных задач форума — чтобы нефтегазовые компании смогли увидеть нужные им разработки, причем не только в виде готового продукта, но и в виде прототипа или идеи. "Мы уже получаем результаты консолидации усилий, когда не только отдельная компания представляет свои результаты, а уже ряд компаний демонстрируют совместные результаты на общих стендах. Мы создаем максимально открытую площадку для всех производителей, всех регионов страны, чтобы обмениваться мнениями, показывать самый современный уровень технологий. И наша миссия — быть на острие технологического лидерства, стать технологическим хабом, где встречаются самые неожиданные решения", - сказал губернатор. Тюменский нефтегазовый кластер — межрегиональное объединение участников нефтегазового рынка, созданное при поддержке правительства Тюменской области в 2021 году. Цели - снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли, развитие экосистемы для взаимодействия участников нефтегазового рынка, создание производственных и технологических цепочек. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.

тюменская область

тюменская область, александр моор