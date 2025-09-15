https://ria.ru/20250915/tseremoniya-2041937981.html

В Вашингтоне началась церемония памяти Кирка

В Вашингтоне началась церемония памяти Кирка

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Церемония памяти убитого консервативного активиста Чарли Кирка началась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, главный зал почти полностью заполнен, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, когда мы чтим память Чарли, давайте также обратим внимание на послание его жизни. Давайте выберем путь той же смелости, будем глубоко любить людей, смело отстаивать истину", - заявил священник, начиная церемонию с совместной молитвы и клятвы верности американскому флагу. Ожидается, что среди ключевых участников, которые почтут память Кирка на мероприятии, будут спикер Палаты представителей Майк Джонсон, директор национальной разведки Тулси Габбард, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и другие. При этом прощание с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе команды "Аризона Кардиналс" в штате Аризона, заявила ранее основанная им НКО Turning Point USA. Президент США Дональд Трамп обещал присутствовать на нем присутствовать. Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

