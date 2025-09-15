Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному дому в Газе
ЦАХАЛ ударил по многоэтажному зданию, которое использовали палестинские боевики
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар еще по одному многоэтажному зданию в городе Газа, где боевики палестинского движения ХАМАС установили оборудование для слежки за израильскими военными, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ нанесли удар по высотному зданию, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в районе города Газа. Террористы ХАМАС установили оборудование для сбора разведывательной информации и разместили наблюдательные посты для отслеживания местонахождения израильских военных, которые действуют в этом районе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, которое использовалось террористической организацией ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
