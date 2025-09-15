Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному дому в Газе - РИА Новости, 15.09.2025
15:31 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/tsakhal-2042042284.html
Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному дому в Газе
Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному дому в Газе - РИА Новости, 15.09.2025
Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному дому в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар еще по одному многоэтажному зданию в городе Газа, где боевики палестинского движения ХАМАС установили оборудование... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:31:00+03:00
2025-09-15T15:31:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар еще по одному многоэтажному зданию в городе Газа, где боевики палестинского движения ХАМАС установили оборудование для слежки за израильскими военными, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Силы ЦАХАЛ нанесли удар по высотному зданию, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в районе города Газа. Террористы ХАМАС установили оборудование для сбора разведывательной информации и разместили наблюдательные посты для отслеживания местонахождения израильских военных, которые действуют в этом районе", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, которое использовалось террористической организацией ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
израиль
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному дому в Газе

ЦАХАЛ ударил по многоэтажному зданию, которое использовали палестинские боевики

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар еще по одному многоэтажному зданию в городе Газа, где боевики палестинского движения ХАМАС установили оборудование для слежки за израильскими военными, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ нанесли удар по высотному зданию, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в районе города Газа. Террористы ХАМАС установили оборудование для сбора разведывательной информации и разместили наблюдательные посты для отслеживания местонахождения израильских военных, которые действуют в этом районе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, которое использовалось террористической организацией ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
