Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью
Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью - РИА Новости, 15.09.2025
Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью
Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". "В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева", - пояснил адвокат. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. Иск направлен сразу в два московских суда. По словам адвоката, рассматриваться он будет в том, который первым его зарегистрирует.* Признана иноагентом.
Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью
С Пугачевой потребовали 1,5 млрд руб за интервью с восхвалением Дудаева
