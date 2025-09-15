https://ria.ru/20250915/treschev-2042025136.html

Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью

Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью - РИА Новости, 15.09.2025

Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:56:00+03:00

2025-09-15T13:56:00+03:00

2025-09-15T14:21:00+03:00

культура

афганистан

алла пугачева

александр трещев

катерина гордеева

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027001336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f46028c4516256d3bc35d9c4c0e9c9a.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". "В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева", - пояснил адвокат. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. Иск направлен сразу в два московских суда. По словам адвоката, рассматриваться он будет в том, который первым его зарегистрирует.* Признана иноагентом.

https://ria.ru/20250911/zakharova-2041224818.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, алла пугачева, александр трещев, катерина гордеева, происшествия