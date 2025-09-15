Рейтинг@Mail.ru
Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью
Культура
 
13:56 15.09.2025 (обновлено: 14:21 15.09.2025)
Адвокат потребовал от Пугачевой полтора миллиарда рублей после ее интервью
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". "В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева", - пояснил адвокат. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов. Иск направлен сразу в два московских суда. По словам адвоката, рассматриваться он будет в том, который первым его зарегистрирует.* Признана иноагентом.
афганистан, алла пугачева, александр трещев, катерина гордеева, происшествия
Культура, Афганистан, Алла Пугачева, Александр Трещев, Катерина Гордеева, Происшествия
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
"В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева", - пояснил адвокат.
Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
Иск направлен сразу в два московских суда. По словам адвоката, рассматриваться он будет в том, который первым его зарегистрирует.
* Признана иноагентом.
Захарова прокомментировала интервью Пугачевой
Культура
 
 
