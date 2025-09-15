https://ria.ru/20250915/tramp-2042121712.html

Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе

Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе - РИА Новости, 16.09.2025

Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе. РИА Новости, 16.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе."По запросу губернатора Теннеси я подписываю меморандум по созданию специального отдела по безопасности в Мемфисе", - сказал Трамп в Белом доме.По словам Трампа, меры будут похожими на действия федеральных властей в Вашингтоне, где была развернута национальная гвардия и тяжелая техника."В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (ATF), Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров", - сообщил он журналистам в Белом доме.

