Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 15.09.2025 (обновлено: 00:02 16.09.2025)
https://ria.ru/20250915/tramp-2042121712.html
Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-15T23:55:00+03:00
2025-09-16T00:02:00+03:00
мемфис
в мире
сша
теннеси
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе."По запросу губернатора Теннеси я подписываю меморандум по созданию специального отдела по безопасности в Мемфисе", - сказал Трамп в Белом доме.По словам Трампа, меры будут похожими на действия федеральных властей в Вашингтоне, где была развернута национальная гвардия и тяжелая техника."В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (ATF), Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров", - сообщил он журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250912/tramp-2041492971.html
https://ria.ru/20250907/tramp-2040323958.html
мемфис
сша
теннеси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мемфис, в мире, сша, теннеси, дональд трамп, фбр
Мемфис, В мире, США, Теннеси, Дональд Трамп, ФБР
Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе

Трамп хочет задействовать нацгвардию для борьбы с преступностью в Мемфисе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе.
"По запросу губернатора Теннеси я подписываю меморандум по созданию специального отдела по безопасности в Мемфисе", - сказал Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго
12 сентября, 15:36
По словам Трампа, меры будут похожими на действия федеральных властей в Вашингтоне, где была развернута национальная гвардия и тяжелая техника.
"В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (ATF), Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Трамп заявил, что не собирается начинать войну против Чикаго
7 сентября, 23:53
 
МемфисВ миреСШАТеннесиДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала