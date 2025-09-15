https://ria.ru/20250915/tramp-2042120846.html
Трамп надеется на невероятную поездку в Британию
Трамп надеется на невероятную поездку в Британию - РИА Новости, 15.09.2025
Трамп надеется на невероятную поездку в Британию
Трамп перед началом государственного визита в Великобританию выразил уверенность, что поездка будет "невероятной". РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T23:40:00+03:00
2025-09-15T23:40:00+03:00
2025-09-15T23:42:00+03:00
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Трамп перед началом государственного визита в Великобританию выразил уверенность, что поездка будет "невероятной"."Поездка в Великобританию будет невероятной", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит.
https://ria.ru/20250915/britaniya-2041859508.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп
Трамп надеется на невероятную поездку в Британию
Трамп выразил уверенность, что поездка в Британию будет невероятной