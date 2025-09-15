Трамп надеется на невероятную поездку в Британию

https://ria.ru/20250915/tramp-2042120846.html

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Трамп перед началом государственного визита в Великобританию выразил уверенность, что поездка будет "невероятной"."Поездка в Великобританию будет невероятной", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит.

