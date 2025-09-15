Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России - РИА Новости, 16.09.2025
23:38 15.09.2025 (обновлено: 05:51 16.09.2025)
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ."Санкции, которые они вводят (против России - ред.) не являются достаточно жесткими", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию.В частности, глава Белого дома упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.
дональд трамп, в мире, россия, европа, сша
Дональд Трамп, В мире, Россия, Европа, США
© AP Photo / Evan Vucci
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ.
"Санкции, которые они вводят (против России - ред.) не являются достаточно жесткими", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию.
В частности, глава Белого дома упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
США хотят, чтобы ЕС присоединился к санкциям против России, сообщил Рубио
