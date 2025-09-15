https://ria.ru/20250915/tramp-2042120738.html
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России
Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-15T23:38:00+03:00
2025-09-15T23:38:00+03:00
2025-09-16T05:51:00+03:00
дональд трамп
в мире
россия
европа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ."Санкции, которые они вводят (против России - ред.) не являются достаточно жесткими", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию.В частности, глава Белого дома упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.
https://ria.ru/20250915/ssha-2042113781.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, россия, европа, сша
Дональд Трамп, В мире, Россия, Европа, США
Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России
Трамп: Европа не вводит достаточных санкций в отношении России