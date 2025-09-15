https://ria.ru/20250915/tramp-2042120738.html

Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ."Санкции, которые они вводят (против России - ред.) не являются достаточно жесткими", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию.В частности, глава Белого дома упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.

