Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками

Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты.

2025-09-15T23:06:00+03:00

2025-09-15T23:06:00+03:00

2025-09-15T23:27:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

дональд трамп

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты."Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды", — написал он в своей соцсети Truth Social.По словам главы государства, удар совершило южное командование Пентагона, никто из американских военных не пострадал. Наркотики направлялись в США, Трамп подчеркнул, что это "смертельное оружие, которым отравляют американцев".Обострение отношений США и Венесуэлы

сша

венесуэла

2025

