Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками
23:06 15.09.2025 (обновлено: 23:27 15.09.2025)
Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками
Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты.
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты."Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды", — написал он в своей соцсети Truth Social.По словам главы государства, удар совершило южное командование Пентагона, никто из американских военных не пострадал. Наркотики направлялись в США, Трамп подчеркнул, что это "смертельное оружие, которым отравляют американцев".Обострение отношений США и Венесуэлы
Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты.
"Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды", — написал он в своей соцсети Truth Social.
По словам главы государства, удар совершило южное командование Пентагона, никто из американских военных не пострадал.
Наркотики направлялись в США, Трамп подчеркнул, что это "смертельное оружие, которым отравляют американцев".
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту
14 сентября, 08:00
Обострение отношений США и Венесуэлы

  • В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
  • Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.

Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

Пять истребителей F-35 прибыли в Пуэрто-Рико, пишет Reuters
14 сентября, 06:03
14 сентября, 06:03
  • Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
  • Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
  • Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
  • Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
  • На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком
Вчера, 21:31
Вчера, 21:31
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
