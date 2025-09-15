Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками
Трамп: военные новым ударом ликвидировали трех человек, везших наркотики в США
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты.
"Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды", — написал он в своей соцсети Truth Social.
По словам главы государства, удар совершило южное командование Пентагона, никто из американских военных не пострадал.
Наркотики направлялись в США, Трамп подчеркнул, что это "смертельное оружие, которым отравляют американцев".
Обострение отношений США и Венесуэлы
- В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
- Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
- Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
- Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
- Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
- Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
- На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.