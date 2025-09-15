https://ria.ru/20250915/tramp-2042111906.html
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио - РИА Новости, 15.09.2025
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио
Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:24:00+03:00
2025-09-15T21:24:00+03:00
2025-09-15T21:33:00+03:00
дональд трамп
в мире
украина
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает всё возможное, чтобы попытаться его прекратить", - сказал Рубио в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250915/evropa-2042013860.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, украина, сша, марко рубио
Дональд Трамп, В мире, Украина, США, Марко Рубио
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио
Рубио: Трамп делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине