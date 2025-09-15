Рейтинг@Mail.ru
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 15.09.2025 (обновлено: 21:33 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/tramp-2042111906.html
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио - РИА Новости, 15.09.2025
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио
Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:24:00+03:00
2025-09-15T21:33:00+03:00
дональд трамп
в мире
украина
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает всё возможное, чтобы попытаться его прекратить", - сказал Рубио в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250915/evropa-2042013860.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, украина, сша, марко рубио
Дональд Трамп, В мире, Украина, США, Марко Рубио
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио

Рубио: Трамп делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Он унаследовал этот конфликт. И сейчас президент Трамп делает всё возможное, чтобы попытаться его прекратить", - сказал Рубио в интервью Fox News.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков
Вчера, 12:54
 
Дональд ТрампВ миреУкраинаСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала