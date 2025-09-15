https://ria.ru/20250915/tramp-2042102232.html
Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня
Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня - РИА Новости, 15.09.2025
Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, как ожидается, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:53:00+03:00
2025-09-15T19:53:00+03:00
2025-09-15T20:19:00+03:00
в мире
сша
антониу гутерреш
дональд трамп
стефан дюжаррик
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ООН, 15 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, как ожидается, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ожидается, что эта встреча Гутерреша и Трампа станет первой с момента переизбрания президента США. "Мы ожидаем двустороннюю встречу", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Встреча, если она состоится, пройдет на фоне отказа Вашингтона платить взносы в бюджет организации, доля США в котором - крупнейшая из всех государств-членов (22%). По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
https://ria.ru/20250915/filipinny-2042093569.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, антониу гутерреш, дональд трамп, стефан дюжаррик, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня
Гутерриш проведет встречу с Трампом в ходе недели высокого уровня ГА ООН