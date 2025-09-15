https://ria.ru/20250915/tramp-2042102232.html

Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня

Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня

ООН, 15 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, как ожидается, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ожидается, что эта встреча Гутерреша и Трампа станет первой с момента переизбрания президента США. "Мы ожидаем двустороннюю встречу", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Встреча, если она состоится, пройдет на фоне отказа Вашингтона платить взносы в бюджет организации, доля США в котором - крупнейшая из всех государств-членов (22%). По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.

