19:53 15.09.2025 (обновлено: 20:19 15.09.2025)
Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня
в мире
сша
антониу гутерреш
дональд трамп
стефан дюжаррик
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 15 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, как ожидается, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ожидается, что эта встреча Гутерреша и Трампа станет первой с момента переизбрания президента США. "Мы ожидаем двустороннюю встречу", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Встреча, если она состоится, пройдет на фоне отказа Вашингтона платить взносы в бюджет организации, доля США в котором - крупнейшая из всех государств-членов (22%). По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
