Право Трампа использовать нацгвардию рассмотрят в суде, считает эксперт

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Вопрос о праве президента США использовать национальную гвардию для борьбы с преступностью внутри страны неизбежно станет предметом судебных разбирательств и окажет влияние на предстоящие в 2026 году промежуточные выборы в Конгресс, поделился мнением с РИА Новости американский геополитический аналитик Кристофер Хелали. Ранее власти Вашингтона подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон, его шефа Пита Хегсета и другие стороны, требуя признать незаконным размещение нацгвардии в столице. "Думаю, это неизбежно дойдет до суда, а также, несомненно, сыграет свою роль в предстоящих выборах в Конгресс", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Хелали, привлечение администрацией Трампа нацгвардии для обеспечения правопорядка в Вашингтоне вызвало большие противоречия в американском обществе, поскольку федеральные власти могут обращаться к ней только в военное время, а в остальное она подчинена губернаторам штатов. Эксперт подчеркнул, что для США претензии к действиям Трампа имеют серьезное обоснование, и обратил внимание, что операции Трампа по наведению порядка в Вашингтоне фактически заключались в "зачистке от бездомных", чем должна заниматься полиция. "Рональд Рейган (40-й президент США – ред.) изменил управление национальной гвардией, лишил губернаторов большей части полномочий и еще больше федерализировал ее. Полагаю, что есть веские основания для того, чтобы попытаться вернуться к более ранней версии (законодательства – ред.), которая давала губернаторам больше власти, полномочий и контроля над размещением их нацгвардии", - отметил он. Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.

